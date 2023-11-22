بايدن يرفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر.



وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن اتصالاً هاتفياً تلقاه السيسي من بايدن، تضمَّن تأكيد الرئيسين قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والحرص على مواصلة تطويرها في المجالات كافة.



وفيما يتصل بالأوضاع في المنطقة، حرص الرئيس الأمريكي على توجيه الشكر إلى السيسي على الدور المصري في الوساطة المشتركة، التي أدت إلى التوصل للهدنة الإنسانية بقطاع غزة، مثمناً الجهود المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ومؤكداً رفض الولايات المتحدة القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس المصري أكد من جانبه أن الجهود المصرية تأتي في إطار حرص مصر على حقن الدماء وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشدداً على ضرورة العمل على البناء على الهدنة الإنسانية الحالية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإدخال الكميات المطلوبة من المساعدات الإغاثية والوقود لجميع مناطق القطاع.



كما أكد الرئيسان أهمية العمل في اتجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية استناداً إلى حل الدولتين، واتفقا، في ختام الاتصال، على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين لتحقيق الاستفادة من الهدنة الحالية بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وكالات











































