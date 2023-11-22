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تواصل القصف والغارات الإسرائيلية على مختلف مناطق قطاع غزة

11/22/2023 11:24:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين ، الليلة، خلال سلسلة الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، تركزت جنوبه بشكل عنيف.


وأفادت وسائل إعلام، باستشهد أربعة اشخاص في قصف طائرات الاحتلال الحربية، على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي قصف شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الاشخاص.


واستشهد وأصيب عشرات الاشخاص، في القصف الذي شنته طائرات الاحتلال الحربية على عدة منازل سكنية في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.


كما ويتعرض جنوب القطاع إلى سلسلة غارات جوية عنيفة، بالتزامن مع قصف مدفعي في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.


كما استهدف الطيران الحربي الاسرائيلي أراض زراعية غرب وشمال محافظة خان يونس، مع تواصل القصف المدفعي العنيف في المناطق الشرقية للمحافظة.


وشنت طائرات الاحتلال حزاما ناريا عنيفا جنوب غرب خان يونس، وفي منطقة القرارة شرقا. وفا

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