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صورة المقاومة أكثر تعقيدا في الإعلام الغربي

11/22/2023 11:24:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)









الحرب على غزة تعتبر اليوم أزمة ضخمة ومعقدة شكلت اختباراً كبيراً للإعلام الغربي والاميركي خاصة الذي انكشف تحيزه اللامتناهي ضد الفلسطينيين وقضيتهم، على عكس الاعلام العربي الذي حرص على تقديم صورة موضوعية تعكس مختلف السرديات ومختلف أبعاد الحرب الغاشمة على قطاع غزة.
فمن تابع في الفترة الماضية طرق ووسائل الإعلام الغربية في اختيار العناوين والموضوعات وزرع الانحياز الجائر للكيان الصهيوني في حربه على غزة الذي عاث في جرائمه ومجازره اتجاه المدنيين العزل من الأطفال والنساء الفلسطينيين الآمنين الذين تم قصف منازلهم وتدمير كل سبل العيش المتاحة لتكون نهايتهم إبادة جماعية اما بالصواريخ او عن طريق الموت البطيء بالجوع أو العطش.
فمنذ نشأة الحرب على غزة كانت سمات الاعلام الغربي والاميركي وموضوعاته تتعنون تحت مسمى "هجوم 7 أكتوبر الإرهابي" والذي كان من قبل "مليشيا أو جماعة مسلحة" ضد المدنيين الإسرائيليين، كوصف يبعد الرأي العام العالمي عن أن القضية أزلية ومقاومة مشروعة وليست كما يصفون، وذلك لكسب التعاطف العالمي، إضافة الى عناوين كـ"هجوم حماس غير مبرر" إشارة منهم إلى ان المسؤولية تقع على عاتق المقاومة الفلسطينية فيما وصلت إليه الأمور، وصولاً بأن الكيان الصهيوني له حق الرد بغض النظر عن أي شيء وبأي طريقة.
أما العناوين التي تبعت مشروعية المجازر التي ترتكب في غزة، كان هناك ربط خبيث بين" إسرائيل وأوكرانيا" كونهما يحاربان دولا معادية للغرب كروسيا والصين وإيران وحزب الله وحماس في المنظور الغربي وان الدعم واجب لإسرائيل وأوكرانيا في حروبهم ضد "قوى الشر" الذي يواجه العالم.
في المقابل كانت العناوين والموضوعات الأخرى تؤكد وتعزز في فصل المقاومة حماس عن الفلسطينيين أو القضية الفلسطينية وعدم ربطهما ببعضهما امام الرأي العام، والتأكيد في كافة العناوين ان حماس "جماعة إرهابية" لا تمثل المواطن الفلسطيني، فهي تقوم بالخطف والقتل وترويع المستوطنين الصهاينة وتفرض أيضا إرادتها على سكان القطاع، وذلك لعلها تحصل على الضوء الأخضر العالمي للقضاء على المقاومة.
أما فيما يخص الأردن ومصر فيعنون إعلامهم الصهيوني للعالم أجمع ان الدولتين يعرقلون عملية إغاثة سكان غزة والضفة الغربية من خلال رفضهم لاستقبال اللاجئين والنازحين كون المسألة تعتبر بالنسبة لهم حلا منطقيا للأزمة الحالية والذي هو بالأساس يعتبر تهجيرا قسريا مخالفا لكافة الأعراف الدولية.
ورغم كل ذلك الانحياز إلا أن الرد العكسي له جاء متأثرا بعوامل ساهمت في توجهات الرأي العام العالمي وخاصة صغار السن تجاه القضية الفلسطينية، نتيجة ابتعادهم عن الاعلام التقليدي واهتمامهم المتزايد بمنصات التواصل الاجتماعي كـ"تيك توك" و"تلغرام" وغيرها إذ تسمحت لهم هذه المنصات بالوصول إلى المعلومات بشكل مباشر من خلال متابعة النشطاء الفلسطينيين على الأرض، وكشف الحقيقة التي زيفها الاعلام الصهيوني.
في النهاية علينا البقاء والاستمرار في نشر الحقيقة ونقل الصورة الاجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد أبنائنا واهلنا الفلسطينيين في قطاع غزة والأراضي المحتلة كون القضية بالأساس عربية وذلك من خلال كافة الوسائل والطرق لكشف الحقيقة التي بإمكانها تغيير الرأي العام العالمي وجعل الكيان الصهيوني يعيش في عزلة ترغمه في وقف عدوانه ومجازره على قطاع غزة.

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