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بين إعلام مبعثر ومزاج رسمي متشظ

11/22/2023 11:24:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






هل هناك خطاب إعلامي واضح يعبر عن الدولة وتفكيرها وعقلها السياسي؟
كل ما نراه ونسمعه ونشاهده جهود فردية حثيثة تبرز في الأزمات وتختفي مع أول ارتخاء في الجهاز العصبي للدولة.
وبين الشد العضلي والارتخاء تنتشر الاجتهادات الإعلامية التي تفتقر إلى المعلومة بعمومها لأن المعلومة محصورة ومحجوزة والحصول عليها مرتهن بالحظوة أو مقيدة بقواعد الجلسات المغلقة، وهذا التقييد لا يسمح بأكثر من تسريبات تخضع معالجتها أيضا لجهود واجتهادات فردية.
لا نتحدث هنا عن إعلام حكومي بل إعلام دولة، يعبر عن توجهات الدولة بكل ما فيها. يكون ذخيرة معلوماتية للصحافة التي لم تعد تجد ما تقدمه للمتلقي إلا ما تقرره الأمزجة الرسمية "بكل تشظياتها"، مما ترك المساحات شاسعة ومتاحة في فضاء افتراضي واسع.
هذه ليست مشكلة آنية، بل أزمة حقيقية ومزمنة، تجلت تداعياتها دوما في مختلف الانعطافات والهزات السياسية، والأردن محكوم بجغرافيته السياسية أن يكون دوما في مهب الأزمات، في محيط إقليمي متأزم دوما، والحلول التي تعتمد دوما على منطق "الفزعة" لها تاريخ انتهاء صلاحية في عالم يضج بالدفق المعلوماتي الممنهج والمدروس بأدق تفاصيله.
فلنبدأ بالأشياء البسيطة.. من آخر الأزمات التي نعيشها:
ما معنى أن نحشد كل هؤلاء المتحدثين على الشاشات المحلية لساعات بث حي طويلة والخطاب هو ذاته، باللغة ذاتها مع احترامي لمن يحاول اعتصار أي صيغة جديدة للخروج على الأقل بمحتوى جديد.
التلفزيون الأردني، مؤسسة حكومية عامة فيها كل ما يمكن تخيله من أجهزة تقنية حديثة وفنيين قادرين على اجتراح المعجزات البصرية، لكن المؤسسة الإعلامية العريقة ما تزال متكئة على العراقة التاريخية دون أي تحديث حقيقي في المحتوى والفكرة والأداء.
هذه الشاشة تحديدا في زمن البث ما قبل الرقمي، ولساعات محدودة تنتهي مع منتصف الليل، كانت تقدم نشرات إخبارية بثلاث لغات إضافية غير النشرة الرئيسة بالعربية: الإنجليزية والفرنسية والعبرية. نعم كان لدينا نشرة عبرية موجهة.
كان التواصل الإذاعي عبر النهر، يشمل برنامجا صباحيا مؤقتا على توقيت النبض قبل الساعة من خلال برنامج "رسائل شوق" وبصوت مقدسي دافئ للمرحومة كوثر النشاشيبي، تحمل فيه البرقيات القصيرة بين ضفتي النهر، كان جسرا من أثير بين الضفتين، وكان يحمل كذلك الرسائل السياسية الملغومة في ثنايا البرقيات الموجهة كلغة شيفرة متماهية مع زمانها ذاك.
لقد تغيرت الأدوات وتقدمت، لكننا انكفأنا ولم نتقدم.
ما المانع لو تم تطوير ساعات البث الهوائي اليوم باستضافات تتجاوز الوجوه والعبارات المكررة، استضافات لمحللين حقيقيين لديهم مخزون محترم وجاد من المعرفة ومتصلون مع العالم بمراكزه البحثية والدراسية وصناع القرار، بالمناسبة لدينا في الأردن هؤلاء السيدات والسادة.
ماذا لو استضفنا ضيوفا عربا حتى لو لم نتفق مع توجهاتهم، نحاورهم على الهواء حوارات ذكية ونجادلهم، وضيوفا أجانب بترجمة صوت فورية نساجلهم ونبني تلك الجسور ونوصل الرسائل الذكية بدون تشفير هذه المرة.
هذا عرض لكل الشاشات المحلية لتطوير المحتوى والابتعاد عن محاولات تطوير الخطاب الشعبوي في منافسة عقيمة مع فضائيات تتقن مهارة "الخطاب الشعبوي" وتحريك الأدرينالين في الشرايين.
هذا زمن الثورة الرقمية والدفق المعلوماتي، وليس مفاجئا أن نجد شخصا بكاميرا هاتف ذكي وميكروفون عنق لاسلكي متوفر بالأسواق وخبرة بسيطة على أي تطبيق تحرير فيديو أن يحصد مشاهدات تتجاوز مجموع مشاهدات كل محطاتنا الأردنية مجتمعة، بتكاليف إنتاج صفر تقريبا.
كل ما تحتاجه، محتوى حقيقي وابتكار بسيط للأدوات، لتخرج بإعلام دولة لا يتبعثر في كل هذا الفضاء.

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