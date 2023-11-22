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الأردن وإسرائيل بعد عدوان غزة

11/22/2023 11:24:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








رغم أن العلاقات بين الأردن وإسرائيل مرت بمراحل فتور وبرود شديدين خلال مراحل عديدة منذ توقيع اتفاقية السلام الا أن هذه العلاقة قبل العدوان على غزة ستكون مختلفة عما ستكون بعد العدوان.
خلال هذه الحرب تحولت المخاوف والتحليلات التي كان يراها البعض افتراضية حول مخططات الاحتلال في ملف التهجير من غزة الى مصر أو من الضفة الى الأردن، تحولت هذه المخاوف الى مشروع سياسي تعلن إسرائيل توجهات عملية لتحقيقه وخاصة في غزة حيث العمليات العسكرية الإسرائيلية هناك تخدم تنفيذ المشروع.
وخلال هذا العدوان كان الأردن رأس الحربة الدبلوماسية والسياسية في التصدي لإسرائيل وخطابها وروايتها، وايضا كان الأردن النقيض وخط الدفاع السياسي في وجه طروحات إسرائيل فيما يتعلق بمستقبل غزة بشكل خاص والقضية الفلسطينية بشكل عام.
وخلال العدوان كان الخطاب والموقف الرسمي متصاعدا وعدوا حقيقيا للإجرام الصهيوني ومواقفه السياسية، بل إن الخطاب الرسمي الذي عبر عن موقف الأردن كان حازما في اتخاذ مواقف تضعف أي مشاريع إقليمية مشتركة مثل الطاقة والمياه، وايضا كان الحديث عن معاهدة السلام بأنها يمكن أن تتحول إلى أوراق في الأرشيف، وكان الحديث واضحا جدا في وصف أي خطوة إسرائيلية لتهجير فلسطينيي الضفة بأنه إعلان حرب، أي أن الأردن مستعد للعودة بالعلاقات مع إسرائيل الى مرحلة الحرب والمواجهة العسكرية.
في سنوات سابقة كانت العلاقة بين الأردن وكيان الاحتلال تصل الى توتر حول القدس او أي قضية أو في عهد حكومة وخاصة حكومات نتنياهو الكثيرة والمتعاقبة لكن أي تحول في موقف إسرائيل كان يعود بالعلاقات الى مربع الهدوء، لكن ماجرى منذ بدء العدوان على غزة أخذ العلاقات الى مربع مختلف جدا، فإسرائيل اليوم في خطاب الدولة ولدى الأردنيين تمثل خطرا على الدولة الأردنية، وتمثل تهديدا حقيقيا بما أعلنت من أفكار ومخططات لغزة وتشمل الضفة للهوية الوطنية الأردنية وبنية النظام السياسي الأردني، وهي اليوم في الخطاب الرسمي وقناعات الأردنيين عدو حقيقي لأنها حتى لو لم تقم بتنفيذ التهجير في هذه المرحلة فإنها إن أتيحت لها الفرصة ستكون مستعدة لهذا.
حتى لو توقف العدوان اليوم فإن التحول في موقع إسرائيل في العقيدة السياسية للدولة وايضا للناس ووضعها في دائرة الدول التي تمثل خطرا على الأردن، خطر مصدره العقيدة السياسية لكيان الاحتلال وليس موقفا عابرا لمسؤول في حكومة متطرفة.

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