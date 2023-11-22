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أمن التزود بالطاقة والمياه

11/22/2023 11:24:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








كل السيناريوهات مفتوحة على مصراعيها في حرب الإبادة التي يقودها كيان الاحتلال ضد الأهل في غزة، ولا شك بأن ذلك ستكون له تداعيات عميقة على الاقتصاد الوطني، وهو ما يتطلب من المعنيين التحوط تجاه تلك الآثار، وزيادة الاعتماد على الذات في إدارة الاقتصاد وتمويل المشاريع الاستراتيجية ذات البعد الحيوي وتنويع مصادر الاعتماد الخارجية والداخلية معًا، كما خلصت بذلك الجلسة الحوارية التي عقدتها جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة قبل أيام قليلة لمناقشة أمن الموارد في المملكة.
الجلسة الحوارية التي أقامتها إدامة في هذا الوقت تحديدًا، وفي ظل حرب الإبادة في غزة وسيناريوهاتها المختلفة، كانت مليئة بالمعلومات الاستراتيجية عن قطاعي المياه والطاقة في المملكة، التي قدمها نخبة متخصصة في هذا المجال، والذين أجمعوا على أهمية قيام الأردن بتنويع إدارة مصادر الطاقة والمياه في المرحلة المقبلة، ويوفر البدائل لتنويع مصادر التزود، دون أن يؤثر في أمنه واستقراره.
وهنا يؤكد الملك، بتوجيهاته الأخيرة للحكومة، على أن مشروع الناقل الوطني هو أولوية وطنية على رأس المشاريع التي يجب السير قدمًا في تنفيذها لأهميتها الكبرى في تحقيق الاستقرار الذاتي في ملف المياه، الذي يُعتبر أحد أبرز التحديات التي تواجه العملية التنموية في المملكة، مما يتطلب الأمر تحركًا حكوميًا ذا وتيرة سريعة، خاصة وأن فتح العروض من قبل الائتلافات الاستثمارية سيكون في بداية الشهر المقبل، وهو ما يستدعي من الحكومة إزالة كافة العقبات البيروقراطية وتوفير السيولة المطلوبة لتمويل المشروع بالشكل الذي يخفف أعباء التمويل وكلفته التشغيلية.
نقولها بصراحة، إنه في ظل حكومة اليمين المتطرفة في كيان الاحتلال، والممارسات التي ترتكبها ضد الأهل في غزة، فإن كل السيناريوهات قد تكون واردة، وجزء منها يتعلق بتزويد المملكة بالمياه من الكيان بحصة سنوية تتجاوز الـ50 مليون متر مكعب، الأمر الذي يدفع الحكومة للتحوط من سيناريو قطع إمدادات المياه عن الأردن نتيجة لمواقفها السياسية ضده في حرب غزة خاصة والقضية الفلسطينية عامةً.
وهذا لا يتحقق إلا من خلال الإسراع في تنفيذ مشروع الناقل الوطني الذي سيزود المملكة بحوالي 300 مليون متر مكعب من المياه سنويًا، إضافة إلى مشاريع المياه الأخرى التي يجب النهوض بها ضمن خطة مدروسة وبسرعة كبيرة.
والآن، لا يختلف الأمر بالنسبة للطاقة، وخاصة في مسألة الغاز، حيث بدأت الحكومة مبكرًا بالاتصال بدولتين لتأمين إمدادات الغاز المسال للمملكة استعدادًا لمواجهة سيناريو انقطاع الغاز الإسرائيلي عن المملكة كإجراء محتمل من كيان الاحتلال.
يتطلب الأمر أيضًا تحركًا حكوميًا أوسع لتأمين التزود بالطاقة، ليس فقط في مجال الغاز، وإنما بالإسراع في مشاريع الطاقة الوطنية من غاز الريشة والطاقة المتجددة والصخر الزيتي وحفر آبار النفط والغاز، إضافة إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وفعلية لإنجاز مشروع التوسعة الرابعة لشركة مصفاة البترول الأردنية ، وإزالة كافة العقبات الإدارية أو المالية في وجهه، وتغيير كل سبل الإنجاز للمشروع الاستراتيجي للدولة.
زيادة الاعتماد على الذات في ملفي التزود بالطاقة والمياه يعني زيادة الاستقرار ودعم المشروع السياسي والاقتصادي للدولة، ويعزز المواقف القومية في المنطقة، ويساهم في توفير إيرادات جديدة أيضًا للخزينة التي ستتوفر لها تحصيلات من موارد إضافية لم تكن موجودة في السابق.

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