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الترانسفير عود على بدء،،،

11/22/2023 11:24:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






في خضم التنسيق البريطاني الصهيوني لقمع الاضراب العام والثورة الفلسطينية الكبري - 1936 – 1939-، عرض بن غوريون زعيم الهاجانا على المندوب البريطاني ارثر ميلر فكرة ترحيل الفلسطينيين المهجرين من قراهم ومدنهم الفلسطينية الى منطقة شرق الأردن فأجاب "انها فكرة جيدة"، وفي ذات السياق بعثت بريطانيا لجنة بيل التي شرعنت حق تهجير "السكان المحليين طوعاً او كرهاً تمهيداً لإقامة دولة يهودية". وكانت الهاجانا شكلت لجنة سرية اسمها لجنة "الترانسفير" بزعامة يوسف فايتس، كانت مسؤولة -حسب وثيقة صهيونية سربت مؤخراً- عن تهجير الفلسطينيين بالقوة والإرهاب وتدمير القرى والمدن، وقد نجحت هذه الخطة في تهجير اكثر من 700 ألف فلسطيني تقريبا قبيل عام 1948.
المشروع الصهيوني واضح يهدف لتأسيس دولة يهودية، على كامل أرض إسرائيل الكبرى التي تضم اضافة لفلسطين التاريخية، الأردن وجزء من كل من مصر وسورية والعراق والسعودية. هذا المشروع يقوم على إلغاء حق العودة وتهجير الفلسطينيين الذين يتعارض وجودهم مع مفهوم الدولة اليهودية.
إستراتيجية التهجير هذه "متفق عليها" بين أحزاب اليمين والمرحوم اليسار الإسرائيلي، كما أن نهج تطبيق هذه الاستراتيجية أيضاً" متفق عليه" وهو تغيير الأمر الواقع على الأرض بالتدريج واستخدام هذا الأمر الواقع الجديد باعتباره حقا صهيونياً يبنى عليه لمزيد من ابتلاع الأرض وتهجير السكان، ولك في الاستيطان في الضفة الغربية مثالاً حيث ارتفع عدد المستوطنين منذ أوسلو ليصل حوالي 750 ألف مستوطن.
على صعيد الأردن ومنذ بن غوريون لم تتراجع إسرائيل عن مخطط تهجير الفلسطينيين للأردن، وظل "الحل الأردني" والوطن البديل مطروحاً طوال فترة الصراع العربي الإسرائيلي، ولقد ساهمت الصهيونية الناعمة مثل صهيونية رابين وبيريز في خديعتنا أن مخطط التهجير إلى الأردن لم يعد قائماً، والواقع انه ومنذ بن غوريون ومروراً بحكومة شامير وليس انتهاء بعصر نتنياهو الحاقد، فقد ظل مخطط تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن قائماً.
ماذا نفعل الآن؟ أول ما نفعله هو ضرورة مراجعة ثوابتنا السابقة في العلاقة مع إسرائيل وذلك بموضع إسرائيل باعتبارها عدواً وليس صديقاً ولا حتى صديق محتمل وهذه قضية أساسية في الاعداد والتخطيط وإعادة النظر في جميع شؤوننا الأردنية، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وعسكرياً، علينا مراجعة شاملة لمرحلة " صداقة إسرائيل" السابقة، والاعداد لمرحلة" عدوان إسرائيل"، بما يشمل مراجعة ليس فقط الاتفاقيات التي وقعناها مع الكيان، بل أيضاً مراجعة تحالفاتنا جميعها السياسية والاقتصادية وربما استضافة والتحالف مع كل القوى التي تساهم في ردع عدوان اسرائيل علينا.
وعلينا أيضاً إعادة تقييم علاقتنا مع أميركا على نحو يضمن تقدير موقف الأردن والدور الذي يلعبه في المنطقة، فيجب على أميركا للاحتفاظ بصداقة الأردن أن تقدم ما يستحقه دور الأردن وليس الفتات الذي يقدم الآن! يجب الخروج من فكرة أن الأردن مرتهن للمساعدات الأميركية إلى فكرة أن الأردن مستحق لهذه المساعدات، أميركا دولة كاوبوي مرتَهنة للمشروع الصهيوني، ولها مصالح في المنطقة، وهي أكثر دولة تفهم منطق المقايضة والأردن بلد محوري يجب ان يٌقدر موقعه الجغرافي ودوره، ولا أقل من أن نطالب إصدار قانون من الكونغرس يعلن رفض أميركا لسياسة التهجير للأردن، ولعل التلويح والسعي نحو توسيع علاقتنا في المنطقة صار ضرورة قصوى.
الأردن دولة مئوية جابهت وتجاوزت الكثير من المخاطر الوجودية، وحماية لها يجب أن نعمل على تمتين الجبهة الداخلية والتي لم تكن موحدة قوية كما هي الآن وذلك، بالتأكيد على مشروع التحديث السياسي والإداري وتغيير نمط عمل الحكومات لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ومحاربة الترهل والفساد، وتوسيع مشروع التحديث ليصبح مشروعَ حوار وطني يجعل من الجبهة الداخلية ورقة ضغط في السياسة الخارجية لتحقيق هدف الجميع وهو حماية الأردن، دستورياً وجغرافياً وشعبياً، ومن هذا المنطلق علينا إعلان التمسك الشعبي والرسمي بحق عودة الفلسطينيين أينما وجدوا، لأرض فلسطين التاريخية وأكثر من ذلك وأمام المخطط الواضح لاستباحة الضفة الغربية، إعلان التمسك أيضاً بحق جميع الأردنيين في العودة إلى الضفة الغربية باعتبارها ما تزال ارضاً اردنية. بدنا نشتغل سياسة جنابك!

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