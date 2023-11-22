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غزة.. الإعلام العربي يبالغ بالتركيز على ضعفنا وخسائرنا

11/22/2023 11:24:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






بداية، لقد أبلى الإعلام العربي، بكل أنواعه، بلاء حسنًا، وهو ينقل، وعلى مدار الساعة، المجازر الهمجية التي ترتكبها آلة البطش الصهيونية، بحق الأهل في قطاع غزة، فلولاه، ما كان للمشاهد، أكان عربيًا أم أجنبيًا، أن يقف على حقائق الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون، على مرأى ومسمع العالم.
لكن يتوجب علينا كمشاهدين أو متابعين للأحداث هناك، أن نتيقظ جيدًا، لتلك المشاهد، فحتمًا، وعلى الرغم من إيجابياتها، إلا أنها تبعث بإشارات أو رسائل، أقل ما يقال عنها إنها سلبية، قد تعود بنتائج عكسية على الأمد البعيد.. وهنا مربط الفرس!.
إعلام العدو الإسرائيلي، بارع وبكل إتقان بإخفاء خسائره، أكانت عسكرية أم مدنية، جراء بسالة وثبات المقاومة الفلسطينية، بكل فصائلها، فدولة الاحتلال تسيطر سيطرة شبه كاملة على إعلامها، إلى درجة أن الأخير لا يذكر قتلى الجيش الصهيوني، إلا بحدود ما يسمح له.
على عكس إعلام العدو الإسرائيلي، يفعل الإعلام العربي تمامًا، من غير قصد، حتى لا أُتهم بتخوينه.. فعندما ترى إعلام العدو لا يركز على خسائر جيشه، ولا يشير إلى المشاكل التي يمر بها، وهو ودولته الإرهابية، ويتسابق إلى حذف صور وفيديوهات، على مواقع التواصل الاجتماعي، لجنوده المقبورين، سواء بفعل قوة المقاومة الفلسطينية، أو جراء انتحارهم على خط النار، خوفًا وهلعًا وجُبنًا.
ترى الإعلام العربي، يسلط الضوء، بشكل مبالغ فيه، وقد يكون على جهل، على عدد الشهداء في قطاع غزة، من أطفال ونساء وشيوخ، والجرحى، والوضع المزري في المستشفيات، وباقي أماكن الحياة، فضلًا عن الدمار الهائل الذي أحدثته المجازر الصهيونية، بفعل صواريخها وطائراتها ومدفعيتها، ناهيك عن مشاهد الانكسار والضعف والهوان.
وإن كان ذلك له آثار إيجابية، من شأنها إيصال ما يتعرض له الغزيون من إبادة جماعية، إلى الرأي العام العربي والعالم، إلا أنه تبقى لها آثار سلبية، قد تُحدث ردة فعل عكسية لدى الإنسان العربي، خصوصًا ذلك القاطن في الدول المحيطة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ قد يبدأ يُحدث نفسه، بأن القضية الفلسطينية قد انتهت، وأن قطاع غزة قد انتهى، وأصبح عينًا بعد أثر.
ومن السلبيات أيضًا، أن الإنسان العربي قد يتسلل الخوف إلى قلبه، من أن يحصل لبلده، مثلما حصل في غزة، وكذلك قد يكون مصير أبنائه أو والديه أو زوجته، مثل مصير الآلاف من الغزيين.
والنقطة الأهم، تتركز في بث الرعب في نفوس أطفال العرب، الذين هم قادة المستقبل، فهؤلاء ستبقى تلك المشاهد حاضرة أمام أعينهم..
وهذه قد تكون إيجابية وقد تكون سلبية، فإيجابيتها أن الطفل العربي لن ينسى ما شاهدته عيناه من قتل وتدمير وإبادة، أما السلبية فقد تجعل تلك المشاهد منه خائفًا مرعوبًا طوال الوقت من أن يحصل له مثلما حصل لأقرانه في غزة.. وهذه يجب التنبه إليها جيدًا، وتقع مسؤوليتها على الجميع، من دولة وأُسر ومدارس وبيوت عبادة، وكذلك الإعلام.
للأسف، فإن صور وفيديوهات الانكسار والضعف، أصبحت منتشرة وبكثرة بوسائل إعلامنا المختلفة، وهما أمران يُفضلهما الكيان الصهيوني، فذلك أحد خططه الرئيسة بعيدة المدى.
فلماذا لا يتم التركيز أكثر، على ذلك الطفل الغزي، الذي يقول على شاشات الفضائيات، وهو مُبتسم،: "إحنا مُرابطين، وباقون هُنا، ومُناصرين للمُقاومة"؟.. يقول ذلك والدمار وصوت القنابل والمُتفجرات والطائرات، يُحيط به من كُل صوب وحدب.
ومن السلبيات التي يتعرض لها المُشاهد العربي، لمجازر الإبادة الجماعية، على القنوات الفضائية، أنه قد يعيش في رعب وخوف من المجهول، وقد يصل الأمر إلى انهياره، والعيش في كآبة، إلى درجة قد تصل ألا يستطيع معها العمل.. فالعدو الإسرائيلي، يُخطط لمدى بعيد جدًا، يوصل فيه المواطن العربي إلى مرحلة عدم الإيمان بأي شيء.

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