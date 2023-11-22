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الحل النهائي للمشكلة الفلسطينية: منظور فلسطيني (5)

11/22/2023 11:24:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






ثمة حل غير "حل الدولتين" بتنويعاته المعروضة، وغير "حل الدولة الواحدة ثنائية القومية": حل "الكونفدرالية". ويلخص مفهوم هذا الحل، بعد أن يبين عدم صلاحية "حل الدلتين" القياسي، عومير بارتوف، أستاذ دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية في جامعة براون، الذي يحمل جنسية الكيان والجنسية الأميركية. فيكتب:
"وإذن، ما الذي سيكون قابلاً للتطبيق؟ أعتقد – وأنا أنتمي إلى مجموعة من الناس الذين يتحدثون عن هذا منذ فترة طويلة– أن الحل الوحيد هو كونفدرالية. وهو ما يعني أنها ستكون هناك دولتان. ستكون هناك دولة يهودية ودولة فلسطينية. وستكون لكلتيهما سيادة كاملة. وستكونان على طول حدود العام 1967 تقريبًا، ما يسمى بالخط الأخضر. لكنهما ستُميزان بين الإقامة والمواطنة، بحيث يمكن للأشخاص اليهود، على سبيل المثال، الذين يعيشون في الدولة الفلسطينية أن يظلوا مواطنين إسرائيليين، وإنما لديهم حقوق الإقامة في الدولة الفلسطينية، لكنّ عليهم بعد ذلك الالتزام بجميع القوانين. قوانين وقواعد وأنظمة هذه الدولة الفلسطينية. والفلسطينيون الذين يعيشون، على سبيل المثال، في نابلس ويرغبون في العيش في حيفا، (مثل رجل فرنسي من باريس يرغب العيش في برلين)، يمكنهم الانتقال إلى حيفا، ويمكن أن تكون لديهم حقوق الإقامة، وعليهم الامتثال لجميع قواعد وأنظمة الدولة الإسرائيلية، لكنهم سيصوتون للبرلمان الفلسطيني. وستكون القدس عاصمة مشتركة للدولتين".
يفترض هذا "الحل" حسنَ نية يصعب تصوره في ضوء الأحداث التاريخية الدموية في فلسطين. ويفترض أيضًا تخلي الفلسطينيين نهائيًا عن الطموح في استعادة معظم فلسطين التاريخية. ويجب تصور أن يزيل المستوطنون المتطرفون في الضفة الأسوار والأسيجة وحماية جيش الاحتلال عن مستعمراتهم، وأن ينزلوا إلى الأسواق الفلسطينية ويختلطوا بالفلسطينيين كمقيمين. وكذلك أن يذهب ابن رام الله ليعيش في يافا بسهولة ويتعامل معه المستعمِرون هناك كمقيم شرعي له كل حقوق الإقامة. كما لا يذكر هذا الحل – في نسخة بارتوف على الأقل- شيئًا عن حق العودة الفلسطيني وما هو وضع اللاجئين: هل سيحق لهم العودة إلى فلسطين 1948 وأخذ جنسية الكيان، أم يأتون كمقيمين، أم لا يأتون أبدًا. وإذا أُخذت كل العناصر معًا، فإنه يكاد يكون من المستحيل تطبيق هذا "الحل"، خاصة من طرف الكيان الذي سيخاف من هاجس الديمغرافيا على الأقل، ناهيك عن عدم ثقته المطلقة بالفلسطينيين الذين لم يسقطوا مطالباتهم الوطنية كل هذه العقود وبكل هذا العزم.
وإذن، يفكر المستعمِرون الاستيطانيون والمستعمَرون الفلسطينيون بالأرض "من النهر إلى البحر" كل بطريقته. وكما يحدُث، تحاول حكومات الغرب تجريم شعار "من النهر إلى البحر" إذا رفعه الفلسطينيون أو أنصارهم، بينما تصادق على واقع الاستعمار الحالي لفلسطين من النهر إلى البحر فعليًا ولا تفعل شيئًا لتغييره.
للتخفيف من وقع عبارة "فلسطين من النهر إلى البحر" على أذن الغرب، يفسرها مفكرون وناشطون لكي تعني شيئًا أقرب إلى الدولة الواحدة ثنائية القومية. وعلى سبيل المثال، يكتب الكاتب والباحث في "المركز العربي في واشنطن العاصمة" يوسف منيَّر: ‏
من النهر إلى البحر' هو رد على قيام الاحتلال الإسرائيلي بتجزئة الأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني والتمييز ضده. وقد تم تقسيم الفلسطينيين بطرق لا تعد ولا تحصى بسبب السياسة الإسرائيلية. هناك لاجئون فلسطينيون محرومون من العودة إلى الوطن بسبب القوانين الإسرائيلية التمييزية. وهناك فلسطينيون محرومون من المساواة في الحقوق يعيشون داخل أراضي إسرائيل المعترف بها دوليًا كمواطنين من الدرجة الثانية. وهناك فلسطينيون يعيشون من دون حقوق المواطنة في ظل الاحتلال العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية. وهناك فلسطينيون في مأزق قانوني في القدس المحتلة ويواجهون الطرد. وهناك فلسطينيون في غزة يعيشون تحت حصار إسرائيلي. وجميعهم يعانون من مجموعة من السياسات في نظام واحد من التمييز والفصل العنصري -وهو نظام لا يمكن تحديه إلا من خلال معارضتهم الموحدة. ولكل منهم الحق في العيش بحرية في الأرض من النهر إلى البحر.‏
ويضيف أن "ما يدعو إليه الفلسطينيون عندما يستخدمون العبارة المعنية هو: دولة يمكن للفلسطينيين أن يعيشوا فيها في وطنهم كمواطنين أحرار ومتساوين، لا يهيمن عليهم الآخرون ولا يهيمنون على الآخرين. عندما ندعو إلى فلسطين حرة من النهر إلى البحر، فإن نظام الهيمنة القائم هو بالضبط ما نسعى إلى إنهائه".‏
ماذا يعني إنهاء نظام الهيمنة القائم عمليًا؟ يكتب الناشط والمؤلف والناشط الذي يحمل أيضًا جنسية الكيان والجنسية الأميركية:
"كل هذه العقود بعد 'أوسلو'، يجب أن نكون في مكان ندرك فيه أنه لا يوجد حل من دون التحرير الكامل لفلسطين. وهذا يعني تفكيك الدولة الصهيونية وتحويل فلسطين إلى ديمقراطية تتمتع بحقوق متساوية كاملة، ويعني وضع آليات لتنفيذ عودة اللاجئين الفلسطينيين. قد لا تكون هذه قائمة شاملة، لكنها تحتوي على العناصر التي من دونها سنكون عالقين مع الفصل العنصري والعنف في المستقبل المنظور".
لا يختلف هذا الوصف عن ما يعتبره الكثيرون تطرفًا من فلسطيني يقول إنني أريد العودة إلى مدينتي في فلسطين 1948 وأن يكون بلدي حرًّا من حكم الكيان الصهيوني. ‏وسواء قال بيليد ذلك أو قاله فلسطيني، فإنه يعني إسقاط المشروع الاستعماري-الاستيطاني الصهيوني الذي هو بطبيعته إبادي وإقصائي ويشترط إلغاء الشعب الفلسطيني، أيديولوجية وممارسة. ولا بأس بعد سقوط هذا المشروع من تسمية هذا الحل أي شيء. ومن الواضح أنه حل لا يتحقق إلا بالقوة –أو بتغير مستحيل في شخصية المستعمِرين الوحشيين الناشئين على العنف، بحيث يخرجون بالملايين في الشوارع للمطالبة بمشاركة كل الفلسطينيين العيش على هذه الأرض كشعب واحد ليس فيه من يريد أن يسلب الآخر أو يهيمن عليه أو حتى يحمل له أي ضغينة. يا لها من يوتوبيا! ومن لا يريد شيئًا مثل ذلك؟
يشرح موقع "اللجنة الأميركية-اليهودية" AJC فكرة "من النهر إلى البحر" تحت عنوان "ترجمة الكراهية"، فيقول إنها "العبارة الشاملة التي ترمز إلى السيطرة الفلسطينية على كامل أراضي حدود إسرائيل، من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط‏". ويضيف: "‏'فلسطين حرة من النهر إلى البحر' هي دعوة مشتركة لحمل السلاح للنشطاء المؤيدين للفلسطينيين، وخاصة الناشطين الطلابيين في حرم الجامعات. ويدعو إلى قيام دولة فلسطين من الأردن النهر إلى البحر الأبيض المتوسط محو دولة إسرائيل وشعبها". ويخلص إلى أن "الدعوة إلى القضاء على الدولة اليهودية، أو الإشادة بحماس أو غيرها من الكيانات التي تدعو إلى تدمير إسرائيل، أو الإيحاء بأن اليهود وحدهم ليس لديهم الحق في تقرير المصير، هي أمر معاد للسامية".
هذا هو الفهم الغالب للصراع في سياسة الكيان وعقيدته. إنه يعتبر أن حق اليهود في تقرير المصير يعني حقهم في تجريد الفلسطينيين من تقرير مصيرهم. ولذلك سيكون مبدأ "من النهر إلى البحر" مرفوضًا بأي مفهوم وأي تفسير ينطوي على أي ذكر للفلسطينيين، ومقبولًا تمامًا عندما يعني "إسرائيل من النهر إلى البحر"..
في المقابل، يكتب الصحفي البريطاني كريس هيدجز: "اسأل نفسك، لو كنتَ فلسطينيًا في غزة وحصلتَ على سلاح، فماذا ستفعل؟ إذا قتلَت إسرائيل عائلتك، كيف سيكون رد فعلك؟ لماذا تهتم بالقانون الدولي أو الإنساني عندما تعلم أنه ينطبق فقط على المظلومين وليس على الظالمين؟ وإذا كان الإرهاب هو ‏‏اللغة‏‏ الوحيدة التي ‏‏ تستخدمها إسرائيل للتواصل، اللغة الوحيدة التي تفهمها على ما يبدو، ألن ترد عليها بالإرهاب"؟
يتعلق تعريف "الإرهاب" و"الدفاع عن النفس" و"المقاومة" بمن يملك سلطة التعريف. لكن حل المشكلة الفلسطينية، من المنظور الفلسطيني الغالب، لا يمتلك ترف الاختيار. إنه مُجبر على الاحتفاظ بتعريفاته كمسألة وجود. وهو وجود يقتضي بطبيعته ضرورة إلغاء النقيض الاستعماري الصهيوني، كفكرة ومشروع، وتفكيكه بكل مكوناته. وكل ما عدا ذلك إدارة للصراع، وليس حلًا نهائيًا بأي معيار.

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