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الشديفات: المرشد هو الموجه للطلبة والمعالج للمشاكل

11/22/2023 11:23:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ترأس مدير التربية والتعليم لمديرية لواء الرصيفة أحمد الشديفات اجتماع المرشدين الذي عقد في مدرسة عوجان الثانوية للبنات.

ورافق الشديفات في زيارته رئيس قسم الإرشاد سعد العبداللات والمرشدة الفاضلة بشيرة الحطاب ورئيس قسم التعليم العام أكرم قطام، بحضور الكابتن شريف عدنان عضو مجلس التطوير التربوي، حيث أكد مدير التربية دور المرشدين المهم والمحوري في العملية التربوية والتعليمية، مبيّناً أن المرشد هو الموجه للطلبة والمعالج للمشاكل التي قد تواجههم.

وقال إن دور المرشد يكمن في الجانب الوقائي وعليه يجب معالجة الأسباب التي قد تؤدي إلى أذية الطلبة قبل حدوثها، مشدداً على ضرورة توجيه المرشدين للطلبة بشكل مستمر وحثهم على تجنب الوقوع في المشاكل، وفي حال حدوثها أن تتم معالجتها بالطرق السليمة المبنية على الأسس والقيم الإيجابية.

وفي ختام الاجتماع، كرّم الشديفات رئيس قسم الإرشاد سعد العبداللات والمرشدة سميرة أبو هلال، مثنياً على الجهود التي يقوم بها قسم الإرشاد في مديرية تربية الرصيفة.

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