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بلدية غرب إربد تشتري آليات بقيمة 100 ألف دينار

11/22/2023 11:22:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد- عززت بلدية غرب إربد أسطول آلياتها بـ 3 آليات جديدة موديل 2023 تم شراءها من موازنة البلدية بقيمة 100 الف دينار للعمل ضمن أسطول النظافة لديها، وذلك للاهتمام بالواقع البيئي في المنطقة وخاصة في ضوء ما عانته البلدية قديماً من قلة الآليات وقدم موديلاتها التي لا تصلح للخدمة.
وتاتي تعزيز الآليات في إطار سعي إدارة بلدية غرب إربد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في منطقة غرب إربد للنهوض بالواقع البيئي ولتطوير و تحسين نوعية الخدمات المقدمة والارتقاء بها.
وقال رئيس البلدية جمال البطاينة، إن البلدية حريصة على مضاعفة أسطول آلياتها ضمن خطة التطوير والتحديث التي تنتهجها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في أسرع وقت والاستجابة لطلباتهم والوقوف على احتياجاتهم وأشار البطاينة إلى ان البلدية قد عززت مؤخراً أسطولها من المركبات والآليات بقيمة تجاوزت نصف مليون دينار أردني من( سيارات، بكبات، ديانا، قلاب، باكو لودر، مداحل، باص نقل موتى، رافعة شوكية )، مؤكداً أن الآليات الجديدة ستسهم في تحسن نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في المجال البيئي مما سينعكس إيجابا على نظافة كافة مناطق غرب إربد وسرعة عمليات رفع النفايات وتوسيع رقعة المناطق المخدومة في منطقة غرب إربد.

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