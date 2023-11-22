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الموت على الممرات الآمنة.. شهادات أردنيين عائدين من غزة

11/22/2023 11:22:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
احمد الرواشدة






قصص يرويها شهود عيان، يجهدون خلالها بوصف ما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة، بعد أن تجاوزت المعاناة مع استمرار العدوان حدود العقل، في واقع أصبح البقاء على الحياة خارج حسابات المكان والزمان بعد أن استباحت آلة الحرب الصهيونية كل المحرمات والحرمات.
نموت كل لحظة، تعبير يحاول من خلاله مواطنون وصلوا العقبة أول من أمس، بعد رحلة نزوح من شمال غزة إلى جنوبها قبل عملية إجلائهم من رفح، أن ينقلوا ما عاشوه من أوقات عصيبة منذ بدء العدوان الصهيوني، وكيف بات التعرض لقتل غادر هو الشعور الدائم.
وكان 53 مواطنا وصلوا إلى ميناء العقبة، وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله وبمتابعة حثيثة من سمو ولي العهد الأمير الحسين، قادمين من غزة، جلبوا معهم شهادات إنسانية مأساوية عن ظروف لا تحتملها الروح البشرية.
أبو محمود، أحد القادمين من خان يونس في غزة، حيث يعاني السكان هناك من انقطاع المياه والقصف المستمر، يقول لـ "الغد" في إشارة إلى حجم الوضع اللإنساني، "الماء لم تلامس جسمي منذ أكثر من 40 يوما، بعد أن تعرض منزلي للقصف مما أدى إلى تشريدي مع مئات الآلاف الذين فقدوا كل شيء".
أبو محمد لا يقصد في ذكره إلى عدم توفر الماء بتجسيد حجم المعاناة، بقدر ما أراد القول إن أبسط مقومات الحياة فقدت في قطاع غزة منذ بدء العدوان الوحشي على أهلها.
ويتابع: "الدمار في كل مكان، وبعد أن أصبح العيش مستحيلا في المنطقة التي يسكنها، أجبر ومعه قرابة 300 ألف إلى النزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه".
الشهادات التي ينقلها شهود عيان، تواصل كشف المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال، وتسلط الضوء على الوجه الحقيقي للحرب في غزة، حيث يعيش السكان تحت ظروف قاسية لا يمكن تصورها.
ويضيف أبو محمود خلال رحلته من خان يونس إلى جنوب القطاع تمهيدا لإجلائه مع أسرته أنه لا وجود لممرات آمنة، فكل ما ينشر من قبل الاحتلال الغاشم حول ذلك هو كذب وافتراء، مشيرا إلى أنه وخلال رحلته التي استغرقت 5 أيام لحين وصوله إلى جنوب القطاع شاهد عشرات الجثامين لشهداء، ومئات المصابين على الأرض دون أن يسعفهم أحد يواجهون مصير الموت نتيجة قصف متواصل من قبل جيش الاحتلال بالطائرات المسيرة والغارات الجوية اليومية في مشهد لا يمكن تخيله أبدا.
أم عبد الله هي الأخرى وصلت العقبة قادمة من شمال قطاع غزة ترافقها ابنتها، تروي قصصا مروعة يعيشها الأهل بالقطاع، وما يتعرض له النازحون الذي أجبروا على مغادرة شمال القطاع الى جنوبه، بعد انعدام مقومات الحياة.
تقول أم عبدالله حول رحلة نزوحها داخل القطاع قبل الإجلاء، إن ما يشاهده المتابعون لما يجري من عدوان وحشي على غزة عبر مختلف الوسائل شيء لا يذكر أمام الواقع المرير والصورة الحقيقية.
وتابعت: مهما وصفنا حجم الجرائم، ستبقى الحقيقة أبشع، يواجه أهلنا في قطاع غزة جيشا همجيا، يقصف بشكل عشوائي دون تميز، الكل هناك بات يعرف أنه يحاول القضاء على كل ما هو حي في غزة".
وقالت "الأهل هناك رغم كل ما يجري إلا أن عزيمتهم قوية، أشخاص فقدوا كل أقربائهم منهم من فقد أكثر من 10 من أقربائه في غارة واحدة وبلحظة واحدة، ومع ذلك تجدهم صابرين وصامدين".
مشاهد تدمي القلب، نازحون داخل القطاع بلا أي مأوى لم يبق لديهم في هذه الدنيا سوى صور لأحبتهم على هواتفهم النقالة، بعد أن استشهدوا في قصف لطيران الاحتلال طال منازلهم، وأفقدهم بلحظة كل شيء.
تقول السيدة أم محمد بعد أن وطئت قدماها محطة الركاب بالعقبة قادمة من غزة عبر نويبع بواسطة قارب للجسر العربي، "المشاهد في غزة مؤلمة تقهر الحجر ويتفطر لها القلب"، وتمضي قائلة والدموع تملأ عينيها "تركت ابنتي هناك" في إشارة إلى عدم قدرتها على اصطحابها، وتضيف "الحمد لله أننا وصلنا إلى العقبة".
وأظهرت مقاطع فيديو بحوزة القادمين واطلعت "الغد" عليها جرائم الاحتلال والعدوان الغاشم والذي يقصف المنازل على رؤوس ساكنيها، كما تظهر أن جميع الشهداء في القطاع أبرياء لا علاقة لهم خاصة الأطفال الذي يذهبون إلى اللعب مع أقرانهم تحت القصف ولا يعودون.
قصص مؤلمة وكثيرة تحدث عنها من وصل من غزة إلى العقبة تعكس الوجه القبيح للاحتلال الصهيوني وآلته العسكرية والتي تعمل على إبادة شعب قطاع غزة دون رحمة وسط صمت وعجز دولي إزاء ما يحدث.
من جانب آخر، عبر القادمون من قطاع غزة عن شكرهم لجلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله بتسهيل إجلائهم إلى الأردن عبر ميناء مدينة نويبع المصرية.
وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز الذي كان باستقبالهم إلى جانب محافظ العقبة خالد الحجاج ومدراء الدوائر الأمنية في العقبة، أننا في الأردن نلتحم بكل إمكانياتنا وبتوجيهات مباشرة لجلالة الملك وولي العهد لدعم إخوتنا في غزة وخان يونس التي نالت منها آلة الحرب الإسرائيلية بما لا يمكن وصفه على شعب أعزل لا ذنب له ولا حيلة، ونحن في هذا اليوم إذ نستقبل مجموعة من أهلنا الذين أحاطت بهم صواريخ العدوان الغاشم، فنحن على أهبة الاستعداد لتوفير ما يحتاجونه وبكل الإمكانيات، وسيتم نقلهم معززين ومكرمين، كلٌ إلى مناطق سكناهم في المملكة.
وأعاد الفايز التأكيد على مواقف جلالة الملك التي قرنها بالأفعال لا بالأقوال فحسب، فهو أول من بادر بإرسال قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وعززها بإرسال طائرات نقل تابعة لسلاح الجو الأردني باحترافية عالية وهي المرة الأولى التي يعمد لها أبطال جيشنا العربي ولمرتين متتاليتين، والثالثة برعاية سمو ولي العهد الذي أشرف شخصياً على إيصال كافة مستلزمات المستشفى الميداني الأردني في خان يونس، ليثبت للعالم أن هناك من يستطيع أن يفعل الكثير لحماية المدنيين وإغاثتهم دون منّة.

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