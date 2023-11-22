خطة اتفاقية محكمة للاتحاد
التاريخ
11/22/2023 11:21:29 PM
(MENAFN
- Al Watan) رسم مدرب الاتفاق خطة محكمة لمواجهة الاتحاد غدا، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن، بإغلاق المناطق الخلفية، بمحوري ارتكاز، و3 لاعبين في الوسط الهجومي، مع مساندة هجومية من قبل الظهيرين.
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