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إيمينالو يزور الشباب

11/22/2023 11:21:29 PM
(MENAFN- Al Watan) زار مدير كرة القدم في رابطة دوري المحترفين السعودي، مايكل إيمينالو، نادي الشباب، واطلع على مرافقه، واجتمع برئيسه محمد المنجم والمدير الرياضي، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعاون الرابطة والنادي.

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