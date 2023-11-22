إيمينالو يزور الشباب

إيمينالو يزور الشباب
التاريخ
11/22/2023 11:21:29 PM
(MENAFN
- Al Watan) زار مدير كرة القدم في رابطة دوري المحترفين السعودي، مايكل إيمينالو، نادي الشباب، واطلع على مرافقه، واجتمع برئيسه محمد المنجم والمدير الرياضي، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعاون الرابطة والنادي.
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