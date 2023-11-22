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التعاون يجري مرانه الرئيسي

11/22/2023 11:21:29 PM
(MENAFN- Al Watan) فرض مدرب التعاون، البرازيلي بريكليس شاموسكا، على لاعبيه تدريبات تتعلق بالنواحي الفنية، وطبق عددا من الجمل التكتيكية المنوعة، استعدادا لمواجهة الرياض، غدا، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين. وأخضع لاعبيه لمناورة رئيسية، طبق خلالها الأسلوب الفني الذي سيخوض به اللقاء، الذي يرغب من خلاله في إعادة الذئاب إلى طريق الانتصارات.

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