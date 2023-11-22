التعاون يجري مرانه الرئيسي

التعاون يجري مرانه الرئيسي
التاريخ
11/22/2023 11:21:29 PM
(MENAFN
- Al Watan) فرض مدرب التعاون، البرازيلي بريكليس شاموسكا، على لاعبيه تدريبات تتعلق بالنواحي الفنية، وطبق عددا من الجمل التكتيكية المنوعة، استعدادا لمواجهة الرياض، غدا، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين. وأخضع لاعبيه لمناورة رئيسية، طبق خلالها الأسلوب الفني الذي سيخوض به اللقاء، الذي يرغب من خلاله في إعادة الذئاب إلى طريق الانتصارات.
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