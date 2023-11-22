أمير الشرقية يستقبل ماجد

أمير الشرقية يستقبل ماجد
التاريخ
11/22/2023 11:21:29 PM
(MENAFN
- Al Watan) استقبل أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، ماجد عبدالله، الذي قدم لأمير الشرقية عرضًا عن أهداف الجمعية وبرامجها، لخدمة اللاعبين وأسرهم الذين أسهموا في خدمة الرياضة، ورفع اسم الوطن في المحافل الدولية، وخطط توسعها في المناطق لخدمة جميع اللاعبين.
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