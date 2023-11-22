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أمير الشرقية يستقبل ماجد

11/22/2023 11:21:29 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، ماجد عبدالله، الذي قدم لأمير الشرقية عرضًا عن أهداف الجمعية وبرامجها، لخدمة اللاعبين وأسرهم الذين أسهموا في خدمة الرياضة، ورفع اسم الوطن في المحافل الدولية، وخطط توسعها في المناطق لخدمة جميع اللاعبين.

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