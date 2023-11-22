ضمك يعتمد الضغط وأبها يباغت بالمرتدات

(MENAFN
- Al Watan) رفع قطبا عسير، ضمك وأبها درجة تحضيراتهما لمواجهتهما المرتقبة، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، في ديربي عسير، وركز مدربا الفريقين على الجوانب الفنية خلال اليومين الماضيين. ففي ضمك أخضع المدرب الروماني كوزمين كونترا لاعبيه لتدريبات تكتيكية، مركزا على النهج الذي اتبعه خلال مواجهة الأهلي الماضية وتحديدا في الحصة الثانية، بالاعتماد على الهجوم الضغط في ملعب المنافس، وإغلاق المساحات الدفاعية، والضغط على حامل الكرة، وتنويع اللعب. في المقابل عمد مدرب أبها، التونسي يوسف المناعي إلى إغلاق المناطق الدفاعية، والهجوم المرتد السريع، والاستفادة من الكرات الثابتة.
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