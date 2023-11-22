-->

Thursday, 23 November 2023 10:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضمك يعتمد الضغط وأبها يباغت بالمرتدات

11/22/2023 11:21:29 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع قطبا عسير، ضمك وأبها درجة تحضيراتهما لمواجهتهما المرتقبة، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، في ديربي عسير، وركز مدربا الفريقين على الجوانب الفنية خلال اليومين الماضيين. ففي ضمك أخضع المدرب الروماني كوزمين كونترا لاعبيه لتدريبات تكتيكية، مركزا على النهج الذي اتبعه خلال مواجهة الأهلي الماضية وتحديدا في الحصة الثانية، بالاعتماد على الهجوم الضغط في ملعب المنافس، وإغلاق المساحات الدفاعية، والضغط على حامل الكرة، وتنويع اللعب. في المقابل عمد مدرب أبها، التونسي يوسف المناعي إلى إغلاق المناطق الدفاعية، والهجوم المرتد السريع، والاستفادة من الكرات الثابتة.

MENAFN22112023000089011017ID1107474975

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث