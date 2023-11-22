يايسله يعد القلعة بالتكتيك
التاريخ
11/22/2023 11:21:29 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل الأهلي تحضيراته لمواجهة الشباب، بعد غد، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي. وطبق مدربه الألماني ماتياس يايسله عددا من الجمل التكتيكية، وفرض على لاعبيه مناورة، أوقفها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها.
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