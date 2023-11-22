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يايسله يعد القلعة بالتكتيك

11/22/2023 11:21:29 PM
(MENAFN- Al Watan) واصل الأهلي تحضيراته لمواجهة الشباب، بعد غد، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي. وطبق مدربه الألماني ماتياس يايسله عددا من الجمل التكتيكية، وفرض على لاعبيه مناورة، أوقفها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها.

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