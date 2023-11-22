-->

Thursday, 23 November 2023 10:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خيسوس ينتظر تقرير الصربيين

11/22/2023 11:21:29 PM
(MENAFN- Al Watan) ينتظر مدرب الهلال، البرتغالي خورخي خيسوس، تحديد مدى قدرة لاعبيه الصربيين، سيرجي سافيتش، وألكسندر ميتروفيتش على المشاركة في لقاء الحزم، بعد غد، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، من قبل الجهاز الطبي، والجهاز الفني المساعد، بعد الإصابتين اللتين لحقتا بهما مؤخرا، وهل سيتمكن من الاستفادة من خدماتهما سواء بالزج بهما منذ بداية المواجهة أو على مقاعد البدلاء.
فيما تأكد أن خيسوس سيستعين بمحمد كنو في الوسط في حال عدم جاهزية سافيتش، ومحمد البريك لتعويض غياب المصاب ياسر الشهراني.

MENAFN22112023000089011017ID1107474973

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث