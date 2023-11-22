خيسوس ينتظر تقرير الصربيين

(MENAFN
- Al Watan) ينتظر مدرب الهلال، البرتغالي خورخي خيسوس، تحديد مدى قدرة لاعبيه الصربيين، سيرجي سافيتش، وألكسندر ميتروفيتش على المشاركة في لقاء الحزم، بعد غد، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، من قبل الجهاز الطبي، والجهاز الفني المساعد، بعد الإصابتين اللتين لحقتا بهما مؤخرا، وهل سيتمكن من الاستفادة من خدماتهما سواء بالزج بهما منذ بداية المواجهة أو على مقاعد البدلاء.
فيما تأكد أن خيسوس سيستعين بمحمد كنو في الوسط في حال عدم جاهزية سافيتش، ومحمد البريك لتعويض غياب المصاب ياسر الشهراني.
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