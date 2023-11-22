تدريبات الفيحاء بمنتصف الملعب
التاريخ
11/22/2023 11:21:28 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل الفيحاء استعداداته لمواجهة نظيره الفتح، بعد غد، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي. وأخضع الصربي فوك رازوفيتش لاعبيه لمناورة على منتصف الملعب، طبق خلالها العديد من الجمل الفنية.
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