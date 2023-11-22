ريجكامب يطبق خطته للرائد

ريجكامب يطبق خطته للرائد
التاريخ
11/22/2023 11:21:28 PM
(MENAFN
- Al Watan) كثف مدرب الطائي، الروماني لورنيت ريجكامب، تحضيرات فريقه لمواجهة الرائد، غدا، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي. وركز على الجانب التكتيكي، إذ أخضع لاعبيه لمران رئيسي، طبق خلاله العديد من الجمل التكتيكية التي نفذها اللاعبون عبر مناورة فنية، طبقت خلالها الطريقة التي سيخوض الروماني بها المواجهة، وأوقفها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء، خصوصا الدفاعية منها.
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