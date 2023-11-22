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انطلاق المؤتمر الدولي لطب الجينوم 2023 في العاصمة الرياض

11/22/2023 11:21:16 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلق صباح اليوم، المؤتمر الدولي لطب الجينوم 2023 بالعاصمة الرياض، الذي ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بقاعة الملك سلمان للمؤتمرات ممثلًا في مركز طب الجينوم، ويستمر ليومين، تحت شعار "الجينوم يمهد الطريق للطب الشخصي"، لتسليط الضوء على تطبيقاته المتقدمة في الرعاية الصحية، ومعالجة التحديات التي تنشأ عن التفعيل، وذلك بمشاركة أكثر من ١٥ متحدثاً محليًا ودوليًا من ١٥ دولة، واكثر من ٢٥٠ مشاركاً.
وتناول المؤتمر سلسلة من المحاضرات التي تغطي أربعة محاور رئيسية وهي: تقنيات الجينوم المبتكرة، والطب الشخصي، وتقنيات الحمض النووي ""mRNA.
وبرامج الجينوم في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث استمع المشاركون لتجربة برنامج الجينوم السعودي، برنامج الجينوم القطري، وبرنامج الجينوم الإماراتي.
وأكد الحاضرون بالمؤتمر على ضرورة التحول المنهجي، بما في ذلك البنية التحتية، ومواءمة البيانات، والتعاون متعدد التخصصات لدمج علم الجينوم والطب الشخصي بشكل فعال في نظام الرعاية الصحية.
كما شهد إطلاق مركز طب الجينوم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث خدمة تحليل المورثات الجينية الدوائي؛ لاختيار الأدوية الأنسب بناء على الشفرة الجينية الخاصة بالمريض للتنبؤ بفعاليتها، مما يسهم في تقديم رعاية صحية متخصصة ودقيقة لكل مريض (الطب الشخصي)، وتحسين فعالية العلاج، وتقليل الأضرار الناتجة عن الأعراض الجانبية.
ويأتي المؤتمر استجابة للتوجهات الحديثة في مستقبل الرعاية الصحية التخصصية بالموائمة مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ حيث سيشهد مجال طب الجينوم ريادةً ونموًا هائلاً في السنوات القادمة، مما ستنعكس آثاره على توفير إمكانات تحويلية لصحة المرضى، وعلى تجارب مقدمي الرعاية الصحية، وكفاءة النظام، إضافة إلى خفض التكلفة العلاجية على المدى الطويل.
ويعد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث من بين الأبرز عالميًا في تقديم الرعاية الصحية التخصصية، ورائدًا في الابتكار، ومركزًا متقدمًا في البحوث والتعليم الطبي، كما سيسعى لتطوير التقنيات الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على مستوى العالم، وذلك بالشراكة مع كبرى المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لتحقيق خدمة عالمية المستوى في المجالات السريرية والبحثية والتعليمية.

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