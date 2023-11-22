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بيئة عسير تقيم دورة لتنمية وتطوير المنتزهات - جريدة الوطن السعودية

11/22/2023 11:21:03 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلق بفرع وزاراة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير البرنامج التدريبي لتنمية وتطوير المنتزهات الوطنيةودورها السياحي، والذي يستمر لمدة 3 أيام بإشراف مركز التدريب الزراعي بمنطقه جازان.
وشملت الدورة عدة محاور تختص بتعاريف ومفاهيم بالمتنزهات الوطنية والسياحة البيئية وأخرى عن نظم وتصاميم المنتزهات الوطنية، كما تطرق محاضر الدورة الدكتور نايف الشراري إلى الأعمال والأدوار الهامة للمتنزهات الوطنية، وبرامج التشغيل والصيانة بها، ونماذج المنتزهات الوطنية بالعام و كذلك مقومات المنتزهات الوطنية ودورها في صناعة السياحة إضافة لمحاضرة عن الجهود المبذولة في تطوير المنتزهات الوطنية بالمملكة.
وقد افتتح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل الدورة بكلمة أكد فيها أن المملكة بها أكثرمن 300 متنزه وطني يجري تطويرها بهدف تشجيع السياحة البيئية وتعريف السواح بهذه المتنزهات الوطنية التي تعد من الإرث الطبيعي الذي يجب المحافظة عليه متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في هذه الدورة.

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