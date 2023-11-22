بعد أيام من إقالته ..سام ألتمان يعود لمنصب الرئيس التنفيذي لـ Openai - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) ذكرت لشركة OpenAI، اليوم الأربعاء على منصة X (تويتر سابقا) أن سام ألتمان سيعود إلى منصب الرئيس التنفيذي للشركة وذلك بعد مرور أقل من أسبوع على إقالته المفاجئة.
قالت الشركة إن الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Salesforce بريت تايلور ووزير الخزانة السابق لاري سمرز سينضمان إلى مجلس إدارة OpenAI.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن وقع المئات من الموظفين، بما في ذلك المؤسس المشارك وعضو مجلس الإدارة إيليا سوتسكيفر، على خطاب يفيد بأنه إذا لم يستقيل مجلس الإدارة ويعيد ألتمان، فإن الأغلبية الساحقة ستنتقل للعمل معه في Microsoft.
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