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بعد أيام من إقالته ..سام ألتمان يعود لمنصب الرئيس التنفيذي لـ Openai - جريدة الوطن السعودية

11/22/2023 11:21:03 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت لشركة OpenAI، اليوم الأربعاء على منصة X (تويتر سابقا) أن سام ألتمان سيعود إلى منصب الرئيس التنفيذي للشركة وذلك بعد مرور أقل من أسبوع على إقالته المفاجئة.
قالت الشركة إن الرئيس التنفيذي المشارك السابق لشركة Salesforce بريت تايلور ووزير الخزانة السابق لاري سمرز سينضمان إلى مجلس إدارة OpenAI.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن وقع المئات من الموظفين، بما في ذلك المؤسس المشارك وعضو مجلس الإدارة إيليا سوتسكيفر، على خطاب يفيد بأنه إذا لم يستقيل مجلس الإدارة ويعيد ألتمان، فإن الأغلبية الساحقة ستنتقل للعمل معه في Microsoft.

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