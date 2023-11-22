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إطلاق المعرض السعودي للمدن الذكية لتمكين الحياة المعرفية - جريدة الوطن السعودية

11/22/2023 11:21:03 PM
(MENAFN- Al Watan) تشهد المملكة العربية السعودية زيادة سريعة في عدد سكان المناطق الحضرية باعتبارها أسرع إقتصادات مجموعة العشرين نمواً، وفقاً لصندوق النقد الدولي، حيث يقيم ما يقرب من 85٪ من سكانها الآن في المناطق الحضرية. يتطور النظام البيئي للبنية التحتية في المملكة بسرعة مع تزايد عدد السكان باستمرار، وسيساهم إطلاق المعرض السعودي للمدن الذكية، الذي سينظم في موقع مشترك مع المعرض السعودي للبنية التحتية والمعرض العالمي للمياه، في توسع المملكة في تطوير المدن الحضرية والذكية.
سيقام المعرض السعودي للمدن الذكية خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2024 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، والذي تنظمه شركة دي إم جي إيفنتس، أكبر منظم للفعاليات والمعارض التجارية في المملكة، وسيعزز الحياة المعرفية في المملكة العربية السعودية من خلال عرض حلول مبتكرة وذكية مصممة خصيصاً للبيئات المعرفية.
وتعليقاً على إطلاق المعرض السعودي للمدن الذكية، قال محمد كازي، نائب الرئيس لقطاع الإنشاءات في شركة دي إم جي إيفنتس: "يدعم إطلاق المعرض السعودي للمدن الذكية التطوير المستمر للمشاريع واسعة النطاق في المملكة لاستيعاب النمو السكاني الحضري السريع بما يتماشى مع رؤية 2030. امتداداً للمعرض السعودي للبنية التحتية والمعرض العالمي للمياه، اللذين يدعمان بنشاط مشهد البنية التحتية المتطور باستمرار في المملكة. سيوفر المعرض السعودي للمدن الذكية للشركات الدولية الفرصة لدخول السوق السعودي وعرض تقنيات وحلول المدن الذكية المبتكرة. وستجمع الفعاليات الثلاثة معاً سلسلة قيمة البنية التحتية بأكملها تحت سقف واحد، مما يعزز التفاعلات التجارية ويعزز فرص التواصل".
تتجسد رؤية المملكة العربية السعودية لمدن المستقبل في الوقت الذي يخطو فيه مشروع نيوم، وهو مشروع عملاق يقوده صندوق الاستثمارات العامة، خطوات كبيرة بهدف إنشاء مدن معرفية متطورة ومستدامة رقمياً بحيث يعمل مشروع نيوم على المواءمة بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي والروبوتات. وقد حول هذا التقدم الملحوظ المملكة إلى مركز لابتكارات وتقنيات المدن الذكية، مما مهد الطريق لافتتاح المعرض السعودي للمدن الذكية.
سيسلط المعرض الجديد الضوء على إدارة حركة المرور الذكية و أنظمة النقل العام و المركبات الكهربائية والمستقلة وحلول وقوف السيارات الذكية و نظام أتمتة المباني والإضاءة الذكية وإدارة الطاقة و بناء الأمن والتحكم في الوصول و المراقبة بالفيديو و التحليلات و أنظمة الاستجابة للطوارئ و أجهزة الاستشعار و أجهزة الإنذار الخاصة بالسلامة العامة و خدمات الحكومة الإلكترونية و منصات إشراك المواطنين و مبادرات البيانات المفتوحة، بالإضافة إلى الهوية الرقمية والتوثيق من بين أمور أخرى كثيرة.
كما سيشهد المعرض السعودي للمدن الذكية قمة المدن الذكية الافتتاحية، والتي سترأسها شخصيات بارزة من الحكومة و الشؤون البلدية. كما سيحضر المقاولون والمطورون وأصحاب المشاريع والاستشارات وخبراء التخطيط الرئيسي والمخططون الحضريون والمهندسون المعماريون وغيرهم.
ويضيف محمد كازي بالقول: "إن إطلاق قمة المدن الذكية هو استجابة في الوقت المناسب للاحتياجات المتطورة للمشهد الحضري في المملكة العربية السعودية حيث ستستعرض القمة الفرص وتعزز التعاون الذي يسرع تطوير المدن الذكية في جميع أنحاء المملكة".
يمثل إطلاق معرض المدن الذكية السعودية علامة فارقة لشركة دي إم جي إيفنتس، التي لديها مكاتب في كل من الرياض وجدة. ومن خلال مشاركة واسعة لأكثر من 20 حدث، سيسلط هذا المعرض الجديد الضوء على النمو المذهل للمجموعة وحضورها الراسخ في المملكة العربية السعودية، والذي يستمر منذ عام 2011.
المعرض السعودي للبنية التحتية: نجاح باهر
بينما يستعد المعرض السعودي للمدن الذكية للإنطلاق في عام 2024، فإنه يبني على النجاح الذي حققته النسخة الثانية من المعرض السعودي للبنية التحتية والنسخة الافتتاحية من المعرض العالمي للمياه. أقيم هذا الحدث رفيع المستوى الذي تم بيعه بالكامل تحت رعاية معالي الأستاذ ماجد عبد الله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وافتتحه المهندس زكريا بن عبدالرحمن العبدالقادر، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين.
وشارك في الفعاليات، التي استقبلت أكثر من 15,000 زائر من قطاع البنية التحتية في المملكة، وأكثر من 275 عارضاً محلياً ودولياً من 26 دولة.
وخلال نسخة هذا العام، وقعت الشركات صفقات بقيمة 1.1 مليار ريال سعودي. ومن أبرز المذكرات الثلاث التي وقعتها شركة المصدر العالي " High Source " مع شركة " أثير" و شركة " Depth Defense" و شركة آشرني " Ashrni" لتقديم حلول تناسب القطاع الطبي من خلال أنظمة متخصصة، وتوفير حلول الأمن السيبراني وإدارة المخاطر، وتوسيع عمليات شركة المصدر االعالي " High Source " في المنطقة الجنوبية للمملكة، على التوالي.
ضم الحدث مجموعة واسعة من الشركات، مما حوله إلى مركز للعروض المتطورة القائمة على التكنولوجيا. قدمت هذه العروض الميزات والقدرات الرائدة التي لديها القدرة على إحداث ثورة وجلب الابتكار إلى العمليات في جميع أنحاء الصناعة.
القمة السعودية للبنية التحتية: إحداث تحول تحولي في الصناعة
وأصبحت القمة السعودية للبنية التحتية، التي تنظمها شركة دي إم جي إيفنتس والهيئة السعودية للمقاولين، بالإضافة إلى محادثات الصناعة، منصة لتبادل المعرفة، تجمع بين قادة الحكومة والقطاعين العام والخاص والمتخصصين في البنية التحتية والمبتكرين وصانعي السياسات والخبراء من جميع قطاعات الصناعة للاستفادة من حلقات النقاش رفيعة المستوى وجلسات المحادثات التي توسع آفاق الفكر.
وخلال إحدى الجلسات، قام الثنائي محمد حلواني، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية لتوزيع المياه (توزيع)، و المهندس خالد القريشي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، بمشاركة رؤى مثيرة للاهتمام حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه وإنشاء قطاع مياه مستدام بحلول عام 2030، وأدار الجلسة سمير داود، العضو المنتدب لشركة كيو للبنية التحتية.
وقال علاء رجب، قائد الابتكار في إعادة تدوير المياه في شركة نيوم للطاقة والمياه - إينووا (ENOWA)، وأحد المندوبين الذين حضروا القمة والحدث: "لقد التقيت بالكثير من الأشخاص المثيرين للاهتمام في العديد من القطاعات المختلفة، وليس فقط في صناعة المياه. إنه لأمر مشجع للغاية أن نرى أن نوع الحوار يركز على هذه الموضوعات الرئيسية للتعاون والابتكار والاستدامة. هذا بالضبط ما نحاول تحقيقه في شركة نيوم للطاقة والمياه - إينووا (ENOWA) ".
ودعا خبراء وقادة الصناعة إلى تعاون القطاعين العام والخاص مع أصحاب المشاريع لتنفيذ مشاريع عملاقة وعملاقة، فضلاً عن تحسين مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمياه بنجاح في إطار رؤية 2030.
واختتم قاضي قائلا: "نحن فخورون بأن نكون جزءا من الرحلة نحو تشكيل مستقبل مشهد البنية التحتية في المملكة حيث نستعد للعودة مع سلسلة معرض البنية التحتية السعودي الموسع في عام 2024".

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