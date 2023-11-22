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4 حالات تُمكّن الزوجة من التقديم كمستفيد رئيسي في حساب المواطن - جريدة الوطن السعودية

11/22/2023 11:21:02 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف برنامج حساب المواطن عن 4 حالات يحق فيها للزوجة التقديم كمستفيد رئيسي في البرنامج.
وكانت الحالات التي نشرها البرنامج في حسابه من خلال إنفوجرافيك عبر منصة (X) هي:
1- إذا كان الزوج متغيب
2- إذا كان الزوج فاقد الأهلية
3- إذا كان الزوج مسجون
4- في حالة كانت متزوجة من رجل غير سعودي
من الجدير بالذكر أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 181 مليار ريال منها 2.4 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، كما أوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1482 ريال.

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