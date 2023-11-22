شركة LG Electronics تختار وحدة معالجة الرسومات الشعاعية من Verisilicon

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم VeriSilicon (688521) أن شركة LG Electronics, Inc. (LG) اعتمدت وحدة معالجة الرسومات GCNanoUltraV 2.5D التي طورتها الشركة والموفرة للطاقة، والتي أثبتت جدواها في السوق لتفعيلها في SoC الداخلي المرتقب بغية تزويد التطبيقات التي تعتمد عليها بقدرات رسومية آسرة.
تتضمن وحدة معالجة الرسومات Vivante GCNanoUltraV 2.5D من VeriSilicon برنامج تشغيل VGLite API المدمج المنخفض المستوى الذي طورته الشركة بغية دعم مكتبة الرسومات الضوئية والمتنوعة (LVGL)، مما يتيح إنشاء واجهة مستخدم جذابة بصريًا في مجموعة كبيرة من منصات الأجهزة. كما تدعم وحدة معالجة الرسومات GCNanoUltraV 2.5D الرسومات الشعاعية القابلة للتحجيم باستخدام أداة SvgVGLiteRenderer المفتوحة المصدر من VeriSilicon، والتي تحلل ملفات SVG وتعرض محتويات SVG عن طريق VGLite API.
صرح JeongHyu Yang، نائب الرئيس ورئيس مختبر تكنولوجيا SoC الرئيسي في LG، قائلاً: "لقد وقع اختيارنا على وحدة معالجة الرسومات الشعاعية من VeriSilicon لما تتمتع به من ميزات مبتكرة وأداء عالٍ في التطبيقات المعتمدة على الرسومات، وعن طريق تفعيل هذه التقنية في SoC الداخلي في LG، فنحن نتوقع تعزيز تجربة العملاء بشكل عام وتقوية عروض منتجاتنا."
صرح Wei-Jin Dai، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لقسم IP في VeriSilicon، قائلاً: "في عصر تعمل فيه التكنولوجيا على إعادة تشكيل الإلكترونيات الاستهلاكية، نشهد التطور السريع للمنتجات ذات الصلة، ومن جهتنا في VeriSilicon، فنحن نحمل على عاتقنا مهمة إطلاق العنان للابتكار وتعزيز تجارب المستخدم عن طريق مجموعة IP القوية مع عوامل PPA (القوة والأداء والمساحة) المحسنة. وستسهم شراكتنا البناءة مع LG في تقوية حضورنا في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية."
عن VeriSilicon
تلتزم شركة VeriSilicon بتزويد العملاء بخدمات تعتمد على السيليكون مخصصة وقائمة على المنصة وشاملة ومتكاملة وخدمات ترخيص IP لأشباه الموصلات التي تقوم على IP لأشباه الموصلات الداخلية. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة:
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