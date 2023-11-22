شركة LG Electronics تختار وحدة معالجة الرسومات الشعاعية من Verisilicon

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم VeriSilicon (688521) أن شركة LG Electronics, Inc. (LG) اعتمدت وحدة معالجة الرسومات GCNanoUltraV 2.5D التي طورتها الشركة والموفرة للطاقة، والتي أثبتت جدواها في السوق لتفعيلها في SoC الداخلي المرتقب بغية تزويد التطبيقات التي تعتمد عليها بقدرات رسومية آسرة.

تتضمن وحدة معالجة الرسومات Vivante GCNanoUltraV 2.5D من VeriSilicon برنامج تشغيل VGLite API المدمج المنخفض المستوى الذي طورته الشركة بغية دعم مكتبة الرسومات الضوئية والمتنوعة (LVGL)، مما يتيح إنشاء واجهة مستخدم جذابة بصريًا في مجموعة كبيرة من منصات الأجهزة. كما تدعم وحدة معالجة الرسومات GCNanoUltraV 2.5D الرسومات الشعاعية القابلة للتحجيم باستخدام أداة SvgVGLiteRenderer المفتوحة المصدر من VeriSilicon، والتي تحلل ملفات SVG وتعرض محتويات SVG عن طريق VGLite API.

صرح JeongHyu Yang، نائب الرئيس ورئيس مختبر تكنولوجيا SoC الرئيسي في LG، قائلاً: "لقد وقع اختيارنا على وحدة معالجة الرسومات الشعاعية من VeriSilicon لما تتمتع به من ميزات مبتكرة وأداء عالٍ في التطبيقات المعتمدة على الرسومات، وعن طريق تفعيل هذه التقنية في SoC الداخلي في LG، فنحن نتوقع تعزيز تجربة العملاء بشكل عام وتقوية عروض منتجاتنا."

صرح Wei-Jin Dai، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لقسم IP في VeriSilicon، قائلاً: "في عصر تعمل فيه التكنولوجيا على إعادة تشكيل الإلكترونيات الاستهلاكية، نشهد التطور السريع للمنتجات ذات الصلة، ومن جهتنا في VeriSilicon، فنحن نحمل على عاتقنا مهمة إطلاق العنان للابتكار وتعزيز تجارب المستخدم عن طريق مجموعة IP القوية مع عوامل PPA (القوة والأداء والمساحة) المحسنة. وستسهم شراكتنا البناءة مع LG في تقوية حضورنا في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية."

عن VeriSilicon

تلتزم شركة VeriSilicon بتزويد العملاء بخدمات تعتمد على السيليكون مخصصة وقائمة على المنصة وشاملة ومتكاملة وخدمات ترخيص IP لأشباه الموصلات التي تقوم على IP لأشباه الموصلات الداخلية. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة:

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