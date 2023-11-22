وضع حجر الأساس لمشروع بحرين مارينا‎ في المنامة بقيمة استثمارية 200 مليون دينار بحريني

شهدت العاصمة البحرينية المنامة وضع حجر الأساس لمشروع "بحرين مارينا " الذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية والتنموية الرامية إلى تنويع قاعدة الاقتصاد البحريني، وتعزيز قطاع التطوير العقاري بوصفه أحد أهم القطاعات التي تساهم بإيجابية وفاعلية في رفد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمملكة البحرين.

وخلال الحفل الذي نظمته شركة بحرين مارينا للتطوير في مسرح البحرين الوطني، بحضور الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء؛ تم عرض فيلم حول مكونات مشروع "بحرين مارينا" التطويري متعدد الاستخدامات، حيث يقدم المشروع محلات للبيع بالتجزئة يبلغ عددها 192 ستضم متاجر عالمية ومطاعم فارهة ومقاهي ذات شهرة عالمية وإقليمية ومحلية، بالإضافة لمجمع تجاري سيحتضن 33 محلاً مرموقاً، وهو ما يضمن للقاطنين وزوار المشروع تجربة إقامة لا مثيل لها. وعلاوةً على ذلك، سيوفر المشروع 182 موقف لليخوت والقوارب، ومبنى النادي البحري على مساحة 3,200 متر مربع، حيث سيوفر أنشطة ترفيهية وبرامج بحرية سيكون لها بصمة رئيسية في الارتقاء بالقطاع السياحي بالمملكة.

وسيكون المشروع وجهة مهمة للسكن الدائم والمؤقت مع توفيره 274 وحدة فارهة للتملك الحر، بالإضافة إلى 304 غرفة فندقية فاخرة، فضلاً عن 1769 موقف للسيارات بالطابق السفلي في المشروع التطويري. ستقام جميع هذه العوامل على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 256 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارية تبلغ 200 مليون دينار بحريني.

وبهذه المناسبة، أشار معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إلى أن منطقة الساحل الشرقي ستشهد نقلة نوعية عند اكتمال تنفيذ مشروع "بحرين مارينا" الذي من المقرر له جنباً إلى جنب المشاريع الأخرى القائمة والمتاخمة لهذا الشريط الحيوي الذي يتوسط ضفاف الخليج العربي، أن تشكل مجتمعة أيقونة معمارية وواجهة عمرانية وحضرية، وترسم ملامح جديدة للعاصمة المنامة.

كما أشار إلى حرص الحكومة البحرينية على توسيع نطاق شراكاتها مع مؤسسات القطاع الخاص، بوصفه المحرك الرئيسي لعملية التنمية، وذلك لضمان استدامة البنية التحتية وتطويرها باستمرار، وخلق فرص واعدة للمواطنين في العمل والاستثمار عبر طرح المزيد من المبادرات الرائدة والمبتكرة التي من شأنها أن تعمل على تنشيط الحركة السياحية، وإبراز المملكة كمركز ووجهة عالمية للسياحة بما يتماشى ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.

من جانبه، بيَّن السيد خالد محمد نجيبي، رئيس مجلس إدارة شركة بحرين مارينا للتطوير، إن مشروع "بحرين مارينا" سيوفر عند إنجازه أسلوب حياة فريداً لسكانه وزواره، وسيصبح وجهة رئيسية في المنطقة، كما يمثل حفل وضع حجر الأساس للمشروع علامة بارزة في الخطط التنموية الوطنية، كونه يسلط الضوء على قدرة مملكة البحرين في اجتذاب مشاريع استثمارية ذات قيمة مضافة، وتصب في تعزيز مكانتها كدولة رائدة وصاحبة تجربة تطويرية متميزة.