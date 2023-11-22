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670 ألف مخالف للأنظمة وترحيل 1244 يوميا

11/22/2023 11:16:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفرت الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال 11 شهرًا من 2023، عن ضبط 670885 مخالفًا بواقع 2032 مخالفًا يوميًا، فيما بلغ عدد المرحلين 410621 بمعدل ضبط يومي 1244 مرحلًا.
سجل شهر مايو ((5)) أقل الشهور في ضبط المخالفين بعدد إجمالي 45398، بينما سجل شهر أبريل ((4)) أكثر الشهور في ضبط المخالفين إذ بلغ عددهم 77035، وطبقًا للتقرير الأسبوعي الصادر من وزارة الداخلية، فإن أقل أسبوع في ضبط المخالفين كان في شهر يوليو ((7)) بعدد 9305 مخالفين، فيما جاء أكثر أسبوع في شهر نوفمبر الجاري ((11)) بعدد 17556 مخالفًا.

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