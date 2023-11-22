670 ألف مخالف للأنظمة وترحيل 1244 يوميا

(MENAFN
- Al Watan) أسفرت الحملة الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال 11 شهرًا من 2023، عن ضبط 670885 مخالفًا بواقع 2032 مخالفًا يوميًا، فيما بلغ عدد المرحلين 410621 بمعدل ضبط يومي 1244 مرحلًا.
سجل شهر مايو ((5)) أقل الشهور في ضبط المخالفين بعدد إجمالي 45398، بينما سجل شهر أبريل ((4)) أكثر الشهور في ضبط المخالفين إذ بلغ عددهم 77035، وطبقًا للتقرير الأسبوعي الصادر من وزارة الداخلية، فإن أقل أسبوع في ضبط المخالفين كان في شهر يوليو ((7)) بعدد 9305 مخالفين، فيما جاء أكثر أسبوع في شهر نوفمبر الجاري ((11)) بعدد 17556 مخالفًا.
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