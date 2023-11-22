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%15 ارتفاع قضايا الأسرة والأحداث

11/22/2023 11:16:31 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت أعداد المتهمين بقضايا الأسرة والأحداث في المملكة العام الماضي عن الذي قبله 15% حيث بلغ عددهم في 2022 أكثر من 26707 متهما من واقع 22224 قضية، بينما سجل عددهم في 2021 حوالي 22971 متهما من خلال 22105 قضايا.
وبلغ إجمالي عدد القضايا في العامين الماضيين 44329 قضية، فيما وصل عدد المتهمين حينها 49678 متهما.
أسباب جرائم الأسرة والأحداث
كشفت النيابة العامة عن أسباب انتشار جرائم الأسرة والأحداث؛ حيث لوحظ في السنوات الأخيرة تصاعد هذا النوع من الجرائم داخل الأسر والأحداث والفتيات، وحددت النيابة 7 أسباب مهمة، هي أولا: وسائل الإعلام الحديثة رغم فوائد هذه الوسائل إلا أنها أصبحت أرضا خصبة لنشر الإباحية والأفكار المسمومة والإجرامية، ومع الفراغ وضعف الإيمان لدى البعض، يصبح تأثير تلك الوسائل من أخطر ما يمكن. ثانيا: الأسر المصابة بالتفكك نتيجة طلاق أو وفاة أو غياب رب الأسرة. ثالثا: بعض الأسر تهمل التنشئة الأخلاقية والدينية. رابعا: انتشار العنف خاصة مع النساء من قبل الأزواج والآباء. خامسا: العامل الاقتصادي الذي يلعب دورا مهما سواء الحاجة إلى المال والتي تدفع إلى الانحراف وارتكاب جرائم أخلاقية، أو حتى ارتفاع مستوى المعيشة والذي يساهم في زيادة الانحراف إذا غاب الوازع الديني والأخلاقي مع غياب دور الأسرة. سادسا: انتشار الأحياء المزدحمة. سابعا: زيادة العمالة الوافدة.
مصلحة الأسرة واستقرارها
أنشأت النيابة العامة نيابات متخصصة لمعالجة قضايا الأسرة والأحداث، وكذلك وحدات للصلح الجنائي، كجهد عدلي ومجتمعي مشترك يغلب مصلحة الأسرة واستقرارها مع جبر الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وتم إنشاء دوائر في فروع النيابة العامة متخصصة في القضايا الأسرية حيث تعنى بالقضايا الأسرية حفاظا على سريتها من جهة، ولتقديم ما يلزم لبعضها من المعونة الاجتماعية في الإرشاد والإصلاح من جهة أخرى.
وتكلف النيابة العامة نخبة من المؤهلين لإدارة هذه الدوائر وفق أعلى المعايير المهنية التي تضمن نجاح التجربة، خصوصا ضمان السرية والأمان لمن يلجأ لها من الأسر.
وتعد هذه الخطوة إحدى مبادراتها وفق مسارات خطتها الاستراتيجية التي تترجم المفهوم العصري والشامل للنيابة العامة باعتبارها المرحلة الأولى في ضمانات العدالة، حيث التحقيق وجمع الأدلة والادعاء، وفي ثنايا ذلك تأتي المبادرات الإنسانية في بعدها المجتمعي المتمثل في أنموذج هذه الخطوة التي توجهت لها النيابة العامة، وهي من قبل ومن بعد من قيم الشريعة الإسلامية في الإصلاح والوئام وحثها على الحفظ والستر، مع رعاية واجب العدالة الشرعية مع الجميع في توازن تشريعي حكيم.
إجمالي عدد القضايا
2021
قضية = 22105
متهم = 22971
2022
قضية = 22224
متهم = 26707

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