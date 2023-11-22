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الدبلوماسية السعودية أداء فاعل وصورة زاهية

11/22/2023 11:16:31 PM
(MENAFN- Al Watan) بوضعها المميز في مقدمة الفاعلين في عالمنا المعاصر، تمارس السعودية دورها القيادي، وتثبت حضورها الدبلوماسي بمسؤولية معتادة، تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.
هذا الحضور يتمثل في النشاط الكبير لوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الذي يترجم أسلوب المملكة في التعامل مع قضايا الإقليم والعالم، فكان حضوره مؤثراً، وما زال يؤدي ما ينتظره الأشقاء والأصدقاء، بكل الهمة المعروفة عن المملكة ومكانتها العالمية الرفيعة.
مؤتمرات قمة احتضنتها المملكة، أخيراً، التأم فيها شمل قادة العالم العربي والإسلامي، وقادت المملكة جهود التنسيق وتوحيد الرؤية، لتتحد المواقف إزاء القضايا الكبرى التي تشغل الأمة، وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، إضافة لعمل دبلوماسي متقن قادته المملكة من خلال القمة التي جمعتها بقادة القارة السمراء، مدّاً ليد التعاون الخلاق لإيجاد حلول مبتكرة تساند إفريقيا في السعي لاستغلال ثرواتها ومقدراتها، بما يدعم الآثار الإيجابية لاستثمارات المملكة ومشاريعها التنموية في اقتصاد ومجتمعات القارة، وحراك مكوكي قاده وزير الخارجية على أصعدة متعددة، شاملاً توجهه نحو الصين ضمن جولة تمثل أولى الخطوات التنفيذية لقرارات القمة المشتركة في الرياض الهادفة لإطلاق عملية سياسية تؤدي لتحقيق السلام في فلسطين، حيث ظلت المملكة تمارس دورها المسؤول لإيقاف هذا العدوان، وفتح المعابر للعون الإنساني، وإعادة الهدوء والعيش الآمن للأشقاء.
سياق آخر وضع جهود وزير الخارجية تحت عدسة كل العالم وهو يسعى لإحداث انفراجات على مستوى قضية الشعب اليمني، لتكون هناك خطوات عملية ومتوافق عليها، يحظى الأشقاء اليمنيون من خلالها بحياة يسودها الأمن والاستقرار بعيداً عن الاحتراب وبؤر الاحتقان.
كما ظهرت من قبل الثمار يانعة والأمير فيصل بن فرحان يعيد ملف العلاقات السعودية الإيرانية إلى الانفتاح بإشراف من القيادة الرشيدة، وبجهد من الصين، لتعود العلاقة الدبلوماسية بين البلدين، وينفتح الأفق أمام انفراجات متوقعة في عديد من الملفات المرتبطة بخلافات الأمس.
ثم التطور اللافت في العلاقات السعودية التركية بعد فترات من الركود وتباين الرؤى، فعادت المياه لمجاريها بانفتاح سعودي وجهد دبلوماسي متبادل وملحوظ عبّر عنه قادة البلدين بامتنان وتقدير، لتحرز الدبلوماسية السعودية هدفاً ثميناً في مرمى التشظي والتوتر الذي لا يفيد إلا أعداء الطرفين.
أما ما شهده الملف السوداني من عناية المملكة وجهدها الدبلوماسي فقد رصده العالم بكل التقدير، حيث ظل الجهد السعودي حثيثاً ودؤوباً من أجل لم شمل الفرقاء، وتحفيز الخطى لتجاوز الاحتراب وتمزيق البلاد والإضرار بالمواطن السوداني، فمهدت الطريق عبر منبر جدة، وفتحت أبوابه لكي يحتضن الفرقاء ليتحاوروا تحت مظلته، ويسعوا لتضميد جراح المرحلة الماضية، وإعادة الأمن والسلام لربوع وطنهم من خلال خطوات محددة، يأتي من ضمنها فتح المسارات الآمنة للدعم الإنساني وإيصال المساعدات العاجلة للمتضررين من الحرب، والمضي قدماً من أجل الوصول إلى وقف لإطلاق النار وحل نقاط الخلاف كافة بالطرق السلمية.
إنها الدبلوماسية السعودية التي تبرز وجهها الناصع، متحركة على الأصعدة كافة، ومؤدية للأدوار الريادية التي ينتظرها منها الأشقاء والأصدقاء، فاستحقت أن تكون الأمل المرتجى للمساهمة في جعل العالم واحة أمن وسلام وازدهار.

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