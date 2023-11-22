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الروبوت ومخيلتي في الطفولة

11/22/2023 11:16:31 PM
(MENAFN- Al Watan) أتذكر أيام الطفولة ومشاهدة أفلام الكرتون مثل جريندايزر وجومارو، وأقول بداخلي: ((كيف روبوت يتحرك بهذه الرشاقة والدقة في التركيز والسرعة مع طاقة لا تنتهي؟!))، إلا أن فكرة الروبوت صارت في مخيلتي الصغيرة حينها متعلقة بهيكل حديدي ضخم وقوي، ومهمته القضاء على الأشرار. أما بقية الاستخدامات والفوائد فلم أفكر بها! إلا حينما مرت سنوات، وبدأت أشاهد كثيرًا عن الروبوت، وكيف أنه في ((العالم الحقيقي والواقعي)) مختلف تمامًا، وكيف أصبح الروبوت من أعظم الاختراعات في عصرنا، لما له فوائد كبيرة على البشرية. سأسرد استخدامات فعلية للروبوت، وكيف يعتبر أداة مساندة للبشر، ويساعد في بعض الأعمال، وكيف يتم استخدامه في مجالات عديدة، وسأبدأ من أمثلة بسيطة إلى الضخمة في الأثر.
في البداية سنفهم ما هو الروبوت بشكل مبسط: هو آلة، ولا يشترط أن تكون بوجه أو يدين وأرجل، فهي آلة تقوم بمهام تمت برمجتها عليها، فمثلًا هنالك روبوت صغير يسير على عجلتين، ويلاحق الأطفال في المنزل، ويرسل لك تنبيها عند خروج الطفل إلى الشارع أو الوقوع أو البكاء وغيره، وهنالك روبوت يُستخدم في إطفاء الحرائق ومصمم من مواد تتحمل ألسنة النيران، حفاظا على أرواح رجال الإطفاء الأوفياء، وهنالك روبوت بذراع واحدة في المصانع يرفع قطعا ثقيلة جدًا، وينقلها لمنطقة أخرى داخل خطوط الإنتاج، وكذلك الروبوت الحارس الأمني الذي انتشرت بعض المقاطع له، وتبدو لديه أربع أرجل، ومزود بمستشعرات، لمعرفة التحركات والأصوات غير المألوفة، ومن ثم يرسل تنبيها، وهنالك روبوت في غرفة العمليات، حيث يستطيع الجراح بدولة ما عبر اتصال الجيل الخامس التحكم به في دولة أخرى، وإجراء عملية جراحية بدقة. كذلك قد يساعد في أعمال البحث والتنقيب، ومراقبة ورصد المخزون، ومتابعة حالة الزراعة والنباتات ورش المبيدات، وتتعدد الأمثلة كثيرا عن الروبوت، حيث أعتقد أننا حتى في طفولتنا شهدنا روبوتا على شكل مبسط في ماكينة شراء المشروبات، وبعض الألعاب عبر النقود المعدنية.
وتختلف كذلك استخدامات الروبوت بحسب القطاع والمجال، ولكن قد يتساءل البعض: لماذا تطور الروبوت الآن بشكل مبين؟ والجواب ببساطة: بفضل التقنيات الناشئة، التي هي عبارة عن تقنيات حديثة وعميقة تم تسخيرها لتكون ضمن برمجيات الروبوت مثل تعلّم الآلة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وعلم البيانات، وغيرها من التقنيات التي تطورت بشكل كبير خلال مدة زمنية قليلة، وكذلك لما تلقاه هذه التقنيات من اهتمام وما تحمله من أثر كبير.
من جانب آخر، التقنيات الناشئة أصبحت لاعبا أساسيا في اقتصادات العالم، وذلك بفضل إيجادها الفرص التعليمية التقنية والفنية والهندسية والبرمجية والإشرافية، وتطول قائمتها.
ختامًا، قد يبدو سهلًا الوقوف باستمتاع أمام روبوت، والحديث معه أو مشاهدته! إلا أن وجوده أمامك لم يكن من السهل، فمن أجل صناعة روبوت واحد تكوّن فريق كامل، من مبرمج ومهندس ومحلل بيانات ومختص في رسم وبناء الهيكل ومختص للمستشعرات ومختص توازن وخبير ذكاء اصطناعي وخبير في الكهرباء، ويزداد الفريق بحسب تخصص الروبوت المراد صناعته.

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