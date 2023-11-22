-->

Thursday, 23 November 2023 10:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعزّ لغات

11/22/2023 11:16:31 PM
(MENAFN- Al Watan) لماذا في فورة الحماس تشيع على الألسنِ مقولةُ ((أمتنا تفوق الأمم شعرا)) أو ((تفوقهم لغة))؟ كأنَّ تلك المقولة مما اتفقت عليها الأمم، لتؤكد نسيان الذاتية لما هو آخر. إنها تنسى ما يستلزمه من أنَّ صاحبَ هذا القول يُفترض به أن يكونَ عارفًا بالمفضول بكل أبعاده بقدر معرفته العميقة بالفاضل.
أحالني هذا الحديث إلى ذاكرةِ بورخيس حين قال: ((أذكر أنَّ غوته كتبَ: كان عليَّ أن أتعاملَ مع أسوأ لغةٍ في العالم: الألمانية))، ثم وضع بورخيس افتراضًا، وهو ((أنَّ هذا التفكير مرتبطٌ باللغةِ التي يغالبها الكاتبُ)). وغوته -هنا- يَعكِس الظاهرةَ، إذ هو يذمّ الألمانيةَ في مقابلِ اللغات الأخرى، وهذا ما يجعلني أقول إنَّ مقولةَ غوته مع لغته الألمانية علامةٌ على عمقِه فيها، وسطحيته أو جهله في اللغات الأخرى، إذ كُره غوته قد يكون في جوهره حبًا، إذ الألمانيةُ هي التي شَكّلته، ولا يعرف الاعتناءَ والإبداعَ إلا بها، ومع شدةِ عمقِه بها ومكابدته إياها رآها أسوأ اللغات. والسؤال -مع ما يُذكر بأنَّ غوته تعلّم لغات رديفة مع الألمانية- ((هل يرى غير الألمانية فعلا؟)). ربما هو -هنا- كالحبيبة أو الحبيب حين يرى محبوبه أسوأ الناس، لا لأنه هكذا، بل لأنه لا يُكابِد غيره.
وربما يحضر –هنا- جاك دريدا ليقول: ((..والحبُّ عمومًا يمر عبر حبِّ اللغة)). إذن نحن أمام ظاهرة من ظواهرِ الذاتية إلا أنها تتخفّى وكأنها -بحد ذاتها- لغة عالمية مستقلة.
هذه الظاهرة المتخفّية تتكشّف أمامنا في عمليةِ الترجمة، بوصفها تأويلًا لازمًا، وأعني أنَّ الترجمةَ والتأويل جاءا -تاريخيا- من جذرٍ واحد في الإغريقية (hermeneia)، وهذا يُذكرني بمقولة: ((من الصعب فصل ترجمة التوراة عن تفسيرها))، وهذا قد يعني أنَّ ظاهرةَ تفضيلِ اللغاتِ هي مسألة تأويلية؛ إذ الترجمةُ تتوقّف عند سطوحِ الأشياء، والتأويل يدخل إلى الأعماق. ولما استعصى العلم العميق بكل اللغات في آنٍ واحد، جُعِلَ السطحُ عُمقا، وصُدِّرت الأحكامُ بفاضلٍ ومفضول، ومن ثمَّ سنضطر للقولِ مع هايدغر: ((الترجمة ليست حَمل طردٍ من مكانٍ إلى آخر، بل هي ترجمة الفكرِ ذاتِه عبر حمله على تيارٍ رسا قديمًا على ضفافِ اللغة)).
ويمكن أن يكون الجاحظُ -أو كما يُسَمّى ((الشيخ الأكبر))- أولَ عربي يُحاجِج عن مثلِ تلك الظاهرة دون أن يَتقصّدها كموضوعٍ عضوي؛ إذ له نصُّ في ((البيان والتبيين)) يَصِفُ به شخصًا اسمه موسى بن سيّار الأسواري، حيث يقول: ((وكانَ من أعاجيب الدنيا كانت فصاحتُه بالفارسيةِ في وزنِ فصاحتِه بالعربية، وكان يجلس في مجلسِه، فتقعد العربُ عن يمينه، والفرسُ عن يساره، فيقرأ الآية من القرآن، ويُفسّرها للعرب بالعربية، ثم يُحوّل وجهه إلى الفرس فيفسّرها لهم بالفارسية، فلا يُدرى بأي اللسانين هو أبين)).
الجاحظ وصف موسى بأنه من الأعاجيب، وفي هذا محاججة خفيَّة بأنَّ في الأمر شيئا خارقا وليس عاديا. إلا أنَّ الحاكم -هنا- هو الجاحظ، فهل هو يجيد اللغةَ الفارسيةَ لدرجة أن يحكم لموسى أو عليه؟، ومن ثم لا يكون موسى من الأعاجيب؛ لأن الجاحظ -مثله- يُتقِن اللغتين بالتوازي؟ أم هو حكمٌ كحكمِ بعضِ النقادِ على شعرٍ ما وهو لا يجيد كتابة الشعر، وذلك بإضمارِ قواعدَ لما هو جيّد ونقيضه؟، أي أنَّ الجاحظَ يُضمِر في نَصِّه قواعدَ للحكمِ على جودةِ الترجمةِ بين اللغتين بغضِّ النظرِ عن معرفته بهما.
وإن كانَ الجوابُ هذا الأخير، فنحن أمام تحويل العمق إلى سطحٍ بصورةٍ متقصّدة؛ لأنَّ الجاحظَ هو القائل: ((..وينبغي أن يكون الترجمان أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها))، والقائل: ((..ومتى وجدناه قد تكلَّم بلسانين علمنا أنه قد أدخلَ الضيم عليهما؛ لأنَّ كل واحدة من اللغتين تجذب الأخرى وتأخذ منها وتعترض عليها)). لهذا، سأفترض إرادته تحويل العمق إلى سطح، وذلك بملاحظة أنَّه أشار تحديدًا للفصاحة، ليحدد جودة ترجمة موسى، وأعني قوله: ((كانت فصاحتُه بالفارسيةِ في وزنِ فصاحتِه بالعربية))، فمن لفظة ((الفصاحة)) يمكن أن نخرج بمعنى يُقارب الصورةَ المتخيلة التي أرادها الجاحظ، ولتكن مقياسًا جاحظيًا للحكم على جودة الترجمة دون الإلمام التام باللغتين.
ولعلّي أجعل هذا موضوعَ المقالةِ القادمة؛ لأنَّ الفصاحةَ متعلقةٌ بالحسّ، ولا تغوص في الأعماق، إن كان ثمة أعماق، فالقارئ إذا لم يُحس بأنَّ الكاتبَ، أيا كانت لغته، جاءَ بنفسِه وتحدثَ إليه بلغة القارئ، فإنَّ المترجم يُثبت نظريةَ الفجوات بين اللغتين، ولا يلزم من هذا ضعفه. وفي هذا يقول شارل لو بلان في كتاب ((الترجمة وتاريخها الطبيعي)): ((الترجمات التي تقاوم مرور الزمن هي تلك التي تفرض نفسها كما لو كانت نصًا أصليًا)).

MENAFN22112023000089011017ID1107474913

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث