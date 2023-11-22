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البشر دائما أهم من الحجر والمعدن

11/22/2023 11:16:31 PM
(MENAFN- Al Watan) قبل أن نبدأ مقال اليوم، أحبذ أن أعلق على مقال الأسبوع الماضي عن وكلاء السيارات، ومن باب الشيء بالشيء يذكر، نصحنا وكلاء السيارات أن يتكيفوا ويتطوروا مع المستقبل والرؤية، وأن بقاء الحال من المحال في هذا العالم سريع التغير، وخرج بعد المقال بيومين خبر أن أمازون ستبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت بدءا من طرازات هيونداي، يعني السيارات مستقبلا ستصبح مثل بقية المشتريات ((أونلاين))!.
الآن نرجع لمقال هذا الأسبوع، وهو البشر أهم من الحجر، إذ كتبنا مقالات عدة سابقة عن المطارات والطيران، وذكرنا خصوصا مطار الملك عبدالعزيز، حتى قبل أن يتم افتتاح المطار الجديد، وقلنا وقتها فيما معناه: مهما كان المطار حديثا ومتطورا وفخما، فالأهم هو من سيدير المطار، فلن نستطيع أن ندير المطار الجديد بالعقلية نفسها التي أدارت المطار القديم الذي كان عليه العديد من الشكاوى من المسافرين حتى لو طورت المباني، فالمهم البشر قبل الحجر.
لن أدخل في المشاكل التي حدثت للمطار الجديد بعد بدء التشغيل، ولن أعيد ما كتبته سابقا، لكن ما يهم حاليا الأخبار التي خرجت حول أن الخطوط السعودية ستنتقل كليا خلال السنوات القادمة إلى جدة، وأن خطوط طيران الرياض الجديدة ستجعل مدينة الرياض مركزها الرئيسي!.
من باب الصراحة، فنحن مع المنافسة أو التكامل أو سمها ما شئت بين الشركتين، لأنه غالبا الخياران أفضل من خيار واحد، وهذا غير طبعا الخطوط الأخرى مثل ناس وغيرها، وعادة التنافس أو التكامل يخلق خدمات أفضل ويطور الخدمة.
طبعا الموقع الجغرافي الإستراتيجي للمملكة يؤهلها بقوة أن تكون مركزا عالميا لرحلات الطيران والسياحة والترانزيت، وصناعة الطيران أصبحت ذراعا اقتصادية وإعلامية، وقوة ناعمة لا يستهان بها، وسيكون هذا تكاملا للأذرعة الأخرى التي طورتها ونشطتها الرؤية مثل السياحة والتسوق والخدمات.. إلخ، وكذلك تخدمنا كمسافرين (تقدم خدمة ممتازة بأسعار تناسب مستوى الخدمة)، ولو تركز في الجملة السابقة لم أقل ((خدمة ممتازة بأسعار رخيصة))، حيث
سأتكلم من خلال مفهوم بسيط كمسافر، ومن خلال عملي وانتقالاتي بين قارات العالم، وأستطيع القول إنه ربما أسافر إلى حد ما أكثر قليلا من المسافر العادي، وجربت الكثير من خطوط الطيران وخدماتها من مختلف الدول والشركات، والحق يقال أنا عادة ما استخدم شركة طيران معينة، لأني أرتاح عليها منذ سنوات طويلة، وشبكتها منتشرة حول العالم، وربما الخدمة هي ما يجذبك في المقام الأول، والخدمة عادة تكون من خلال السيستم والبشر.
لست أقول إنها أرخص الخيارات، بل هناك خيارات كثيرة أرخص، ولكن الموضوع ربما خدمة وتعود، ولست أقول إن السعر ليس مهما للمسافرين، بل أعتقد أن سعر التذكرة واحد من أهم عوامل اختيار شركة الطيران، لكن ليس هو كل شيء.
أعتقد أن المسافر الآن بدأ يوازن بين عاملين: مستوى الخدمة والأسعار، فلا تتوقع أن تجد مستوى متدنيا وأيضا أسعارا عالية، والعكس صحيح. لذلك، أتوقع أن المسافر الدولي سيختار خطوط الطيران ذات الخدمة المعقولة والسعر المناسب، وهذا يرجعنا إلى وجود شركتين طيران نتمنى أن يكونا عالميتين وعلامات فارقة في الطيران العالمي. لذا يجب التركيز على العامل البشري والخدمة، وأيضا العقلية التي ستدار بها الشركات، حيث من المهم أن تكون متطورة ومتقبلة للتحديث والتكيف مع المستقبل (التكيف مع المستقبل!).
شيء جيد أن تحضر أحدث الطائرات، وتمتلك أكثر الأساطيل تقدما، ولكن الأهم هم البشر، ومن يدير هذه الخدمة، فتجربة المسافر معك أدق التفاصيل ستجعله مسافرا دائما ووفيا لشركتك، وهذا سينعكس حتما على الأنشطة الأخرى المرتبطة بها، والعملية تكاملية حتى من قبل الحجز الإلكتروني أو ركوب الطائرة أو حتى قبل المطار، بل من باب بيته مغادرا إلى باب بيته رجوعا، فالجودة وأعلى المعايير في كل التفاصيل يجب أن تكون قاعدة لا حياد عنها في إستراتيجيات شركة الطيران.
رجوع الخطوط السعودية لشعارها القديم أثار تساؤلات كثيرة في وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد وغير مؤيد، لكن ماذا توحي هذه الخطوة؟ لا نعلم، هل هو حنين للماضي ونجاحات السعودية قبل عقود أم هو أصالة أم هو مواكبة للمستقبل؟.
نتمنى التوفيق لكلتي الشركتين، ونذكرهما قبل الختام أن البشر أهم الحجر والمعدن!.

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