برعاية خادم الحرمين..أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2023

MENAFN - Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، كرّم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، مساء اليوم، الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2023، وذلك في قاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية بالرياض.

وكان في استقبال أمير المنطقة لدى وصوله مقر الحفل، مستشار خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد رئيس هيئة الجائزة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز

و أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وقال الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز في كلمة له بهذه المناسبة: "يسعدنا حضوركم اليوم ومباركتكم لهذا الحفل لتكريم جهود صفوة من المنشآت والمنظمات وأصحاب المبادرات والاحتفاء بمنجزاتهم والثناء على أعمالهم ودفعهم نحو المزيد من الإنجاز".

وأضاف : تفخر جائزة الملك خالد بالرعاية الكريمة التي تحظى بها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه -، حاملةً اسم - المغفور له بإذن الله - الملك خالد بن عبدالعزيز -طيب الله ثراه- الذي نقتدي به، ونسير على خطاه ونحتذي بها.

وأكد الأمير فيصل بن خالد، أنه استجابة للدور الريادي، والأثر التنموي والفاعل الذي تضطلع به؛ تعمل جائزة الملك خالد في إطار التعاون المثمر المشترك بين مختلف الجهات والقطاعات نحو تحقيق مستهدفات الرؤية 2030 التي تسير بخطى ثابتة وسريعة وواضحة بتوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين، وقيادة ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .

وأفاد أن مؤسسة الملك خالد تحمل على عاتقها دوراً ريادياً يؤكد على الالتزام بتربعها في طليعة الأعمال التنموية, كما تعتز أيما اعتزازٍ بأثر برامجها ومبادراتها التي تصبو إلى تحقيق النمو المستدام.

وتابع سموه بقوله " لقد عملنا على ذلك لأعوام خلت، وها نحن اليوم بينكم نؤكد على استمراريتنا لهذا العمل الذي يخولنا أن نواصل التقدم في دعم وازدهار مجتمعنا -بإذن الله- مؤمنين بمواطنينا وكفاءة مؤسساتنا وقدرتها على المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي".

عقب ذلك شاهد أمير منطقة الرياض، والحضور، عرضًا مرئيًا عن الجائزة وفروعها.

ثم أعلن أمين عام الجائزة سعود الشمري، أسماء الفائزين حيث حاز على جائزة شركاء التنمية في المركز الأول "منصة فهيم التعليمية"، يليه المركز الثاني "مصحف الحرمين الإلكتروني للمكفوفين"، ونال المركز الثالث "شركة شباب مجتمعي الوقفية"، فيما حصد المركز الأول في جائزة تميز المنظمات غير الربحية "جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة"، والمركز الثاني "الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية – بناء"، وحازت على المركز الثالث "الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى - عناية"، أما جائزة الملك خالد للاستدامة نالت المركز الأول "إدارة تشغيل معامل بقيق - أرامكو السعودية" وحازت على المركز الثاني "شركة التعدين العربية السعودية - معادن" بينما كان المركز الثالث من نصيب "الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك".

وفي نهاية الحفل تسلّم أمير منطقة الرياض هدية تذكارية من الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.