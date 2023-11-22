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إنقاذ مريضتين بمطار المدينة

11/22/2023 11:16:30 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة خلال اليومين الماضيين حالتين صحيتين أنزلتا من طائرتين لعارض صحي ألم بهما على متن الطائرتين، واستقبل المركز أول أمس حالة صحية لمعتمرة تركية قادمة من إسطنبول تعرضت إلى فقدان للوعي ونقص بالأوكسجين على متن الطائرة، حيث اضطرت الطائرة إلى الهبوط في مطار المدينة المنورة وإنزالها لتلقي العلاج، حيث قام المركز باستقبالها وتحويلها إلى المستشفى.
كما استقبل أيضا المركز حالة صحية أخرى لفتاة يمينة تعرضت إلى عارض صحي ((صرع)) على متن الطائرة المقلعة من جدة باتجاه الرياض، حيث اضطر قائد الطائرة إلى تحويل المسار بعد إقلاعه من جدة بنصف ساعة إلى مطار المدينة المنورة، حيث قام المركز باستقبال الحالة ومباشرتها وتحويلها إلى مستشفى النساء والولادة في مدينة الملك سلمان الطبية.
من جهته أوضح لـ ((الوطن)) المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حموده أنه بعد استقرار حالة المعتمرة وتنويمها لعدة ساعات بمستشفى الملك فهد غادرت وهي بصحة جيدة لإكمال مناسك العمرة.

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