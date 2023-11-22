آل فتيل يعوض لابورت

آل فتيل يعوض لابورت
التاريخ
11/22/2023 11:16:30 PM
(MENAFN
- Al Watan) جهز مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، المدافع محمد آل فتيل، لتعويض غياب المدافع إيمريك لابورت الذي يعاني عدم التئام الجرح الذي تعرض له في القدم، ووجود التهاب في الجرح، مما أسهم في تأجيل عودته إلى التدريبات الجماعية. وسيزج كاسترو بآل فتيل في مواجهة الأخدود، غدا، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين. من جهة أخرى، تنفس مدرب العالمي الصعداء بعودة لاعبيه الدوليين، مما منحه خيارات مميزة في كل الخطوط.
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