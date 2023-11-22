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آل فتيل يعوض لابورت

11/22/2023 11:16:30 PM
(MENAFN- Al Watan) جهز مدرب النصر، البرتغالي لويس كاسترو، المدافع محمد آل فتيل، لتعويض غياب المدافع إيمريك لابورت الذي يعاني عدم التئام الجرح الذي تعرض له في القدم، ووجود التهاب في الجرح، مما أسهم في تأجيل عودته إلى التدريبات الجماعية. وسيزج كاسترو بآل فتيل في مواجهة الأخدود، غدا، لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين. من جهة أخرى، تنفس مدرب العالمي الصعداء بعودة لاعبيه الدوليين، مما منحه خيارات مميزة في كل الخطوط.

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