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بيليتش ينوع تحضيرات النموذجي

11/22/2023 11:16:30 PM
(MENAFN- Al Watan) ركز مدرب الفتح، الكرواتي سلافن بيليتش، على التدريبات اللياقية والفنية التي من شأنها تحضير اللاعبين وتهيئتهم لاستكمال دوري روشن السعودي للمحترفين بمواجهة الفيحاء، بعد غد، لحساب الجولة الـ 14. ونفّذ مناورة تركّزت على عدة جوانب تكتيكية، وشملت الجانب الهجومي والدفاعي.
وستشهد التدريبات المقبلة مشاركة الثنائي مختار علي وعباس الحسن بعد ختام مشاركتهما مع المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026، واللاعب الأرميني لوكاس زيلارايان عقب مشاركته مع منتخب بلاده.

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