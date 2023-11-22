بيليتش ينوع تحضيرات النموذجي

(MENAFN
- Al Watan) ركز مدرب الفتح، الكرواتي سلافن بيليتش، على التدريبات اللياقية والفنية التي من شأنها تحضير اللاعبين وتهيئتهم لاستكمال دوري روشن السعودي للمحترفين بمواجهة الفيحاء، بعد غد، لحساب الجولة الـ 14. ونفّذ مناورة تركّزت على عدة جوانب تكتيكية، وشملت الجانب الهجومي والدفاعي.
وستشهد التدريبات المقبلة مشاركة الثنائي مختار علي وعباس الحسن بعد ختام مشاركتهما مع المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2026، واللاعب الأرميني لوكاس زيلارايان عقب مشاركته مع منتخب بلاده.
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