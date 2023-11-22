كأس الاتحاد للسيدات تنطلق اليوم

(MENAFN
- Al Watan) تنطلق اليوم النسخة الأولى لكأس الاتحاد السعودي للسيدات بمشاركة 16 فريقا من درجتي الممتاز والأولى. وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تدشين المسابقة هذا العام لتطوير منظومة كرة القدم النسائية عبر رفع عدد المباريات بزيادة المسابقات.وستبدأ المنافسات من دور الـ16 على مدى يومي الخميس والجمعة بنظام خروج المغلوب، وسيحصل بطل الكأس على 750 ألف ريال سعودي، والثاني على نصف مليون ريال، والثالث على 200 ألف ريال. وستجمع مباريات اليوم بين شعلة الشرقية والسهم في القطيف، ويتقابل في الطائف الأمل والنصر، ويلتقي جدة والشباب في جدة، والبيرق والأهلي في الرياض. ويتواجه غدا في الخبر القادسية ونجمة، والاتحاد واتحاد النسور بجدة، والهلال والصقور في الرياض، والهمة والرياض بالرياض أيضا.
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