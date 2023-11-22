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كأس الاتحاد للسيدات تنطلق اليوم

11/22/2023 11:16:30 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق اليوم النسخة الأولى لكأس الاتحاد السعودي للسيدات بمشاركة 16 فريقا من درجتي الممتاز والأولى. وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تدشين المسابقة هذا العام لتطوير منظومة كرة القدم النسائية عبر رفع عدد المباريات بزيادة المسابقات.وستبدأ المنافسات من دور الـ16 على مدى يومي الخميس والجمعة بنظام خروج المغلوب، وسيحصل بطل الكأس على 750 ألف ريال سعودي، والثاني على نصف مليون ريال، والثالث على 200 ألف ريال. وستجمع مباريات اليوم بين شعلة الشرقية والسهم في القطيف، ويتقابل في الطائف الأمل والنصر، ويلتقي جدة والشباب في جدة، والبيرق والأهلي في الرياض. ويتواجه غدا في الخبر القادسية ونجمة، والاتحاد واتحاد النسور بجدة، والهلال والصقور في الرياض، والهمة والرياض بالرياض أيضا.

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