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قرار تطويري يشعل أولى السيدات والانتقالات

11/22/2023 11:16:30 PM
(MENAFN- Al Watan) دخلت منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي للسيدات، مرحلة مختلفة، بعدما أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا تطويريا سيؤثر على مستقبل جميع الأندية، فبعد ختام الجولة للدوري، الخميس الماضي، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استحداث دوري الدرجة الثانية، لتكون ثالث مسابقة لمنظومة الدوريات النسائية بعد الممتاز والأولى، وأن دوري الدرجة الأولى للسيدات سيتحول إلى دوري كامل بنظام الذهاب والإياب بمشاركة 10 أندية، اعتبارا من الموسم المقبل.
وتجرى حاليا منافسات دوري الدرجة الأولى للسيدات بنظام المجموعات بمشاركة 26 ناديا تتوزع في 5 مجموعات بمدن الرياض وجدة والقطيف والمدينة المنورة والطائف. ويتأهل في النسخة الحالية من دوري الدرجة الأولى للسيدات 3 أندية إلى الدوري الممتاز.
المنافسة بشراسة
صدور قرار استحداث دوري الدرجة الثانية سيجبر جميع الأندية على المنافسة بشراسة من أجل التأهل من دور المجموعات والابتعاد عن شبح الهبوط.
ويتأهل إلى المرحلة النهائية أصحاب المراكز الأول والثاني والثالث من المجموعة الأولى، وأصحاب المركزين الأول والثاني من بقية المجموعات، والتي أيضا يتأهل منها فقط أفضل فريق ثالث، ليكون المجموع 12 ناديا. وبعد مرور جولتين من المنافسات، تتصدر أندية الشعلة والنهضة والعلا وأبها وجدة مجموعاتها بالترتيب من الأولى إلى الخامسة بالنقاط الكاملة (6).
فرصة مناسبة
ستكون فترة الانتقالات الشتوية، التي تبدأ مطاع يناير المقبل وتنتهي في الـ30 منه، فرصة مناسبة للأندية المتأخرة بالترتيب لتدعيم صفوفها باللاعبات المحليات والأجنبيات من أجل النجاة من الهبوط للدرجة الثانية، فنجاح بعض الأندية في التعاقد مع اللاعبات المتميزات في فترة الصيف الماضية ساعدها على تحقيق الانتصارات في أول جولتين والابتعاد عن قلق الهبوط للدرجة الثانية.
- 26 ناديا تشارك في النسخة الحالية لدوري الأولى
- النظام الحالي يقام بنظام المجموعات
- 12 فريقا تتأهل للنهائيات يصعد منها 3 أندية للممتاز
- الفرق غير المتأهلة للنهائيات تنتقل لدوري الثانية
الأندية ستعمد إلى تغيير جلدها خلال الانتقالات الشتوية

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