قرار تطويري يشعل أولى السيدات والانتقالات

(MENAFN
- Al Watan) دخلت منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي للسيدات، مرحلة مختلفة، بعدما أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا تطويريا سيؤثر على مستقبل جميع الأندية، فبعد ختام الجولة للدوري، الخميس الماضي، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم استحداث دوري الدرجة الثانية، لتكون ثالث مسابقة لمنظومة الدوريات النسائية بعد الممتاز والأولى، وأن دوري الدرجة الأولى للسيدات سيتحول إلى دوري كامل بنظام الذهاب والإياب بمشاركة 10 أندية، اعتبارا من الموسم المقبل.
وتجرى حاليا منافسات دوري الدرجة الأولى للسيدات بنظام المجموعات بمشاركة 26 ناديا تتوزع في 5 مجموعات بمدن الرياض وجدة والقطيف والمدينة المنورة والطائف. ويتأهل في النسخة الحالية من دوري الدرجة الأولى للسيدات 3 أندية إلى الدوري الممتاز.
المنافسة بشراسة
صدور قرار استحداث دوري الدرجة الثانية سيجبر جميع الأندية على المنافسة بشراسة من أجل التأهل من دور المجموعات والابتعاد عن شبح الهبوط.
ويتأهل إلى المرحلة النهائية أصحاب المراكز الأول والثاني والثالث من المجموعة الأولى، وأصحاب المركزين الأول والثاني من بقية المجموعات، والتي أيضا يتأهل منها فقط أفضل فريق ثالث، ليكون المجموع 12 ناديا. وبعد مرور جولتين من المنافسات، تتصدر أندية الشعلة والنهضة والعلا وأبها وجدة مجموعاتها بالترتيب من الأولى إلى الخامسة بالنقاط الكاملة (6).
فرصة مناسبة
ستكون فترة الانتقالات الشتوية، التي تبدأ مطاع يناير المقبل وتنتهي في الـ30 منه، فرصة مناسبة للأندية المتأخرة بالترتيب لتدعيم صفوفها باللاعبات المحليات والأجنبيات من أجل النجاة من الهبوط للدرجة الثانية، فنجاح بعض الأندية في التعاقد مع اللاعبات المتميزات في فترة الصيف الماضية ساعدها على تحقيق الانتصارات في أول جولتين والابتعاد عن قلق الهبوط للدرجة الثانية.
- 26 ناديا تشارك في النسخة الحالية لدوري الأولى
- النظام الحالي يقام بنظام المجموعات
- 12 فريقا تتأهل للنهائيات يصعد منها 3 أندية للممتاز
- الفرق غير المتأهلة للنهائيات تنتقل لدوري الثانية
الأندية ستعمد إلى تغيير جلدها خلال الانتقالات الشتوية
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