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الأخضر يشرح الخاطر

11/22/2023 11:16:30 PM
(MENAFN- Al Watan) لم يكن انتصار المنتخب السعودي على نظيره منتخب الأردن في التصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، مجرد 3 نقاط مهمة في مسيرته نحو بلوغ المونديال السابع في تاريخه الحافل بالإنجازات، بل إن الصقور خرجوا من المواجهة المهمة بعدة مكساب تاريخية وفنية.
تصدر وانتصارات
على الصعيد التاريخي، تصدر الأخضر بهذا الانتصار المجموعة السابعة للتصفيات، برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن الوصيف منتخب طاجيكستان، و5 نقاط عن الثالث الأردن، و6 نقاط عن الرابع والأخير باكستان. كما نجح الصقور في تسجيل الانتصار الثاني تواليا في التصفيات، بعد انتصارهم على باكستان في الجولة الأولى، وذلك للمرة الأولى منذ عامين وبشباك نظيفة منذ عبور فيتنام وعمان 1 /صفر تواليا في نوفمبر 2021، ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2022، بالإضافة إلى أنه الانتصار الرسمي الأول للأخضر على ملعب النشامي. كما أن الصقور أعادوا ذكريات التصفيات الأولية لمونديال 2018 حين انتصروا في أول مواجهتين على فلسطين 3 / 2، ثم على تيمور الشرقية 7 / صفر.
مكسب فني
أما فنيا، فإن الأمر المهم هو أن اللاعبين بدؤوا في تشرب الطريقة الفنية التي يعتمد عليها المدرب الإيطالي ربورتو مانشيني بالاعتماد على طريقة 3 / 5 / 2 في الحالة الهجومية بتقدم ظهيري الجنب، للمساندة في وسط الميدان والهجوم، والتحول السريع إلى طريقة 5 / 3 / 2 في الحالة الدفاعية بعودة الظهيرين من أجل مساندة ثلاثي الدفاع، مع عودة المهاجمين إلى وسط الميدان، وإغلاق منطقة المحور بثلاثي الوسط، والسرعة في التحول للهجوم، والعودة للطريقة الهجومية في حال امتلاك الكرة، والعكس في حال فقدانها.
-الأخضر كسر غياب عامين عن الانتصار مرتين متتاليتين
-الصقور أعادوا ذكريات التصفيات الأولية لمونديال 2018
-نجوم الأخضر بدؤوا في تشرب طريقة مانشيني الصعبة
- للمرة الأولى الأخضر يكسب النشامي في ملعبه
- مانشيني اعتمد على 3 / 5 / 2 هجوميا، و 5 / 3 / 2 دفاعيا

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