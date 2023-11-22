الأخضر يشرح الخاطر

(MENAFN
- Al Watan) لم يكن انتصار المنتخب السعودي على نظيره منتخب الأردن في التصفيات الآسيوية المزدوجة، المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، مجرد 3 نقاط مهمة في مسيرته نحو بلوغ المونديال السابع في تاريخه الحافل بالإنجازات، بل إن الصقور خرجوا من المواجهة المهمة بعدة مكساب تاريخية وفنية.
تصدر وانتصارات
على الصعيد التاريخي، تصدر الأخضر بهذا الانتصار المجموعة السابعة للتصفيات، برصيد 6 نقاط، وبفارق نقطتين عن الوصيف منتخب طاجيكستان، و5 نقاط عن الثالث الأردن، و6 نقاط عن الرابع والأخير باكستان. كما نجح الصقور في تسجيل الانتصار الثاني تواليا في التصفيات، بعد انتصارهم على باكستان في الجولة الأولى، وذلك للمرة الأولى منذ عامين وبشباك نظيفة منذ عبور فيتنام وعمان 1 /صفر تواليا في نوفمبر 2021، ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2022، بالإضافة إلى أنه الانتصار الرسمي الأول للأخضر على ملعب النشامي. كما أن الصقور أعادوا ذكريات التصفيات الأولية لمونديال 2018 حين انتصروا في أول مواجهتين على فلسطين 3 / 2، ثم على تيمور الشرقية 7 / صفر.
مكسب فني
أما فنيا، فإن الأمر المهم هو أن اللاعبين بدؤوا في تشرب الطريقة الفنية التي يعتمد عليها المدرب الإيطالي ربورتو مانشيني بالاعتماد على طريقة 3 / 5 / 2 في الحالة الهجومية بتقدم ظهيري الجنب، للمساندة في وسط الميدان والهجوم، والتحول السريع إلى طريقة 5 / 3 / 2 في الحالة الدفاعية بعودة الظهيرين من أجل مساندة ثلاثي الدفاع، مع عودة المهاجمين إلى وسط الميدان، وإغلاق منطقة المحور بثلاثي الوسط، والسرعة في التحول للهجوم، والعودة للطريقة الهجومية في حال امتلاك الكرة، والعكس في حال فقدانها.
-الأخضر كسر غياب عامين عن الانتصار مرتين متتاليتين
-الصقور أعادوا ذكريات التصفيات الأولية لمونديال 2018
-نجوم الأخضر بدؤوا في تشرب طريقة مانشيني الصعبة
- للمرة الأولى الأخضر يكسب النشامي في ملعبه
- مانشيني اعتمد على 3 / 5 / 2 هجوميا، و 5 / 3 / 2 دفاعيا
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