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قمر صناعي تجسسي ينذر بالخلافات بين الكوريتين

11/22/2023 11:16:29 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر مسؤولون في سول أن كوريا الجنوبية قررت تعليق اتفاق بين الكوريتين جزئيا، واستئناف المراقبة الجوية على الخطوط الأمامية لكوريا الشمالية، بعد ساعات من ادعاء كوريا الشمالية أنها وضعت أول قمر صناعي للتجسس العسكري في مداره، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.
وجاء إعلان كوريا الجنوبية - الذي من المرجح أن يثير غضب كوريا الشمالية - في الوقت الذي يحاول فيه جيران الشمال تأكيد ما إذا كان الإطلاق ناجحا، وأن القمر الصناعي يمكنه أداء وظائف الاستطلاع.
تقييم الإطلاق
وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه قدر أن قمر التجسس الكوري الشمالي دخل مداره كما زعمت كوريا الشمالية. لكنه قال إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت، للتحقق مما إذا كان يعمل أم لا.
وفي وقت سابق، قالت البنتاجون إنها تقيم نجاح الإطلاق، في حين ذكرت اليابان أنه لا يوجد تأكيد لتقرير كوريا الشمالية بشأن دخول القمر الصناعي مداره.
وزعمت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن قمر التجسس الصناعي أرسل صورًا تُظهر مناظر فضائية لمواقع عسكرية رئيسية في منطقة غوام الأمريكية بالمحيط الهادئ. لكن لم تنشر الصور، بينما لا يزال العديد من الخبراء متشككين بشأن ما إذا كان القمر الصناعي الكوري الشمالي متقدمًا بما يكفي لإجراء استطلاع عسكري ذي معنى.
وعلى الرغم من التساؤلات حول عملية الإطلاق، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها أدانتها بشدة، حيث يعتقدون أن الهدف من ذلك هو تحسين تكنولوجيا الصواريخ في البلاد، وكذلك إنشاء نظام مراقبة فضائي.
التهديدات المتزايدة
وتقول كوريا الشمالية إن لها حقوقا سيادية ومشروعة لإطلاق أقمار تجسس صناعية من أجل التعامل مع ما تصفه بـ((التهديدات المتزايدة)) التي تقودها الولايات المتحدة. لكن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تحظر إطلاق كوريا الشمالية أي أقمار صناعية، حيث يعتبرها غطاء لاختبار تكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى.
وقال هيو تاي كيون، نائب وزير سياسة الدفاع الوطني في كوريا الجنوبية، في مؤتمر صحفي متلفز، إن إطلاق كوريا الشمالية القمر الصناعي الأخير لم يكن انتهاكًا واضحًا لقرارات الأمم المتحدة فحسب، بل كان أيضًا ((استفزازًا خطيرًا يهدد أمننا القومي)).
وأوضح أن كوريا الجنوبية قررت الأربعاء الرد من خلال التعليق الجزئي للاتفاقية المبرمة بين الكوريتين في 2018، واستئناف أنشطة المراقبة الجوية على الحدود. وأضاف هيو أن كوريا الجنوبية ستعاقب كوريا الشمالية ((بسرعة وبقوة)) إذا استخدمت هذه الخطوة ذريعة لشن استفزاز آخر.
مصالحة قصيرة
وأدى اتفاق 2018، الذي تم التوصل إليه خلال حقبة مصالحة قصيرة الأمد بين الكوريتين المتنافستين، إلى إنشاء مناطق عازلة وحظر الطيران على طول الحدود شديدة التحصين بين البلدين. وبموجب الاتفاق، يتعين على الكوريتين وقف الاستطلاع الجوي على الخطوط الأمامية وتدريبات الذخيرة الحية. كما أزالوا بعض نقاط الحراسة والألغام الأرضية في المناطق الحدودية. وأثارت الصفقة انتقادات شديدة من المحافظين في كوريا الجنوبية، حيث قال منتقدون إنها قيدت بشكل كبير تشغيل أصول المراقبة الجوية في البلاد التي تتفوق بكثير على كوريا الشمالية. كما اتهموا الاتفاق بأنه يفيد كوريا الشمالية بشكل كبير، لأنه يدعو فقط إلى التخفيضات المتبادلة للقوة العسكرية التقليدية مع ترك الترسانة النووية المتنامية لكوريا الشمالية سليمة، بينما لا تمتلك كوريا الجنوبية أسلحة نووية.
الدبلوماسية النووية
وتبخرت فترة التقارب الكوري القصيرة بعد فترة وجيزة من انهيار الدبلوماسية النووية الأوسع بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في 2019. ومنذ ذلك الحين، كثفت كوريا الشمالية اختباراتها الصاروخية، لتحديث ترسانتها من الأسلحة، مما دفع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إلى توسيع تدريباتهما الدفاعية، ردا على ذلك.
وعندما أعلنت الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي في كوريا الشمالية ما أسمته الإطلاق الناجح لقمر التجسس الصناعي ((ماليغيونغ -1))، قالت إن القمر الصناعي سيساعد في تحسين استعداد كوريا الشمالية للحرب في مواجهة ((التحركات العسكرية الخطيرة للأعداء)). ولفتت إلى أن كوريا الشمالية ستطلق قريبا عدة أقمار صناعية للتجسس، لتحسين مراقبة كوريا الجنوبية والمناطق الأخرى.
إطلاق فاشل
وفي ديسمبر الماضي، عندما نشرت كوريا الشمالية صورًا بالأقمار الصناعية بالأبيض والأسود لمدن كورية جنوبية بعد إطلاق تجريبي، قال العديد من الخبراء إن الصور كانت بدائية للغاية بحيث لا يمكن استخدامها في أغراض المراقبة.
واستخدمت كوريا الشمالية القمر الصناعي نفسه في عمليتي إطلاق فاشلتين في مايو وأغسطس. واستعاد الجيش الكوري الجنوبي الحطام من الإطلاق الأول، وقيم في ذلك الوقت أن القمر الصناعي لم يكن متطورًا بما يكفي لإجراء استطلاع عسكري.
وفي 2012 و2016، وضعت كوريا الشمالية أقمارًا صناعية لمراقبة الأرض في مدارها، لكن الخبراء يقولون إن أيًا منها لم ينقل الصور إلى كوريا الشمالية على الإطلاق.
وقبل إطلاق الصاروخ يوم الثلاثاء، قال مسؤولون كوريون جنوبيون إن كوريا الشمالية من المرجح أن تتلقى دعمًا تكنولوجيًا روسيًا لبرنامج إطلاق قمر التجسس الصناعي كجزء من مساعي البلدين لتعزيز شراكتهما.

كوريا الشمالية:
تتهمها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشحن أسلحة لروسيا مقابل الحصول على تكنولوجيات روسية عالية التقنية.
يعد قمر التجسس الصناعي من بين مجموعة من أنظمة الأسلحة المتطورة التي يريد كيم تقديمها.
يقول الخبراء إن كيم سيهدف في النهاية إلى استخدام ترسانته الموسعة للفوز بتخفيف العقوبات وامتيازات أخرى من الولايات المتحدة.
قال بعض الخبراء المدنيين إن القمر الصناعي الكوري الشمالي ((ماليغيونغ-1)) قادر على الأرجح على اكتشاف الأهداف الكبيرة فقط مثل السفن الحربية.
أدانت الولايات المتحدة وحلفاؤها بشدة عملية الإطلاق الأخيرة، حيث يعتقدون أن الهدف منها تحسين تكنولوجيا الصواريخ في البلاد، وكذلك إنشاء نظام مراقبة فضائي.

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