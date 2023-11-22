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هدنة الرهائن تعزز الآمال في وقف حرب غزة

11/22/2023 11:16:29 PM
(MENAFN- Al Watan) أحيت هدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس الآمال في إنهاء الحرب، حيث اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام وهو اتفاق من شأنه أن يسهل إطلاق سراح عشرات الرهائن المحتجزين لدى حماس وكذلك الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل، ويجلب تدفقًا كبيرًا من اللاجئين، كما أعلن مسؤولون عن وصول مساعدات إلى المنطقة المحاصرة.
ورحبت المملكة العربية السعودية باتفاق الهدنة الإنسانية، وثمنت الجهود القطرية والمصرية والأمريكية لهذا الغرض، وجددت الدعوة للوقف الشامل للعمليات العسكرية، وحماية المدنيين وإغاثتهم، وتحرير المحتجزين والأسرى.
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في بيان عن تطلعه لأن تفضي الهدنة المعلنة عن وقف شامل لإطلاق النار في القطاع، وإنهاء للعدوان الإسرائيلي على سكانه المدنيين، مؤكدًا ضرورة العمل للبناء على هذه الهدنة التي تمثل فرصة لتحقيق وقف كامل للأعمال العدائية.
احتمالات العنف
وجدد الأمين العام للجامعة العربية، التأكيد على أن الحل السياسي الشامل للقضية الفلسطينية على أساس رؤية الدولتين يبقى المخرج الوحيد لدوامات العنف المتكررة في الشرق الأوسط، وأن العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة لا يمثل طريقًا لتحقيق الأمن بل يزيد احتمالات العنف في المستقبل.
وأعلنت قطر عن الاتفاق ومصر اللذين لعبا دورًا رئيسيًا في الوساطة.
وقالت الخارجية القطرية، إن الاتفاق يشمل تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن يتم زيادة أعداد المفرج عنهم في مراحل لاحقة من تطبيق الاتفاق. وأوضح البيان أن الهدنة ستسمح بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.
أول راحة
ومن شأن الاتفاق أن يوفر أول راحة للفلسطينيين الذين أنهكتهم الحرب في غزة، حيث استشهد أكثر من 11 ألف شخص، بحسب السلطات الصحية.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستستأنف الحرب بعد الهدنة وستواصل القتال ((حتى نحقق جميع أهدافنا))، بما في ذلك تدمير قدرات حماس القتالية والحكمية وإعادة جميع الرهائن.
وقال سكان في مدينة غزة، إن القتال هناك اشتد خلال الليل مع إطلاق النار والمدفعية الثقيلة والغارات الجوية في الأحياء الوسطى.
ورحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتفاق، قائلا إن نتنياهو ملتزم بدعم ((هدنة ممتدة)) للتأكد من إطلاق سراح الرهائن وإرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

قائمة السجناء
ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء 300 سجين مؤهلين للإفراج عنهم كجزء من الصفقة، معظمهم من المراهقين الذين اعتقلوا خلال العام الماضي. وبموجب القانون الإسرائيلي، لدى الجمهور 24 ساعة للاعتراض على أي إطلاق سراح.
ويقول الجيش الإسرائيلي إنه اعتقل أكثر من 1850 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب، معظمهم يشتبه في أنهم أعضاء في حماس. وقتل أكثر من 200 فلسطيني هناك، في كثير من الأحيان خلال معارك بالأسلحة النارية ناجمة عن غارات للجيش.
استئناف الحرب
إن العملية المطولة لإطلاق سراح الرهائن ستجبر إسرائيل على كبح جماح هجومها وقد تعني في نهاية المطاف أنها تنهي الحرب دون تحقيق هدفها المتمثل في سحق حماس. وقد أثار الدمار بالفعل انتقادات دولية لإسرائيل، حتى أن الولايات المتحدة، أقرب حلفائها، أعربت عن قلقها إزاء الخسائر الفادحة التي لحقت بالمدنيين في غزة.

الهدنة:
سيتم إطلاق سراح 50 رهينة على مراحل مقابل إطلاق سراح 150 سجينا فلسطينيا
سيطلق الجانبان سراح النساء والأطفال أولا
سيتم زيادة إمدادات المساعدات الإنسانية المتدفقة إلى المنطقة المحاصرة
وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

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