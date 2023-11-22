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1.4 مليار دولار دعم ألماني لمساعدة أوكرانيا

11/22/2023 11:16:29 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس تعهد بمواصلة دعم جهود أوكرانيا للفوز في حربها ضد روسيا، بتقديم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 1.3 مليار يورو (1.4 مليار دولار).
وأن الدعم الجديد سيشمل المزيد من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز Iris-T SLM بالإضافة إلى ألغام مضادة للدبابات وقذائف مدفعية عيار 155 ملم.
وقال بيستوريوس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني رستم أوميروف في كييف: ((نحن نتحدث عن 20 ألف قذيفة إضافية)). وقال أندري ييرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إنها ((حزمة مساعدات كبيرة)).
المخزون الأمريكي
وجاءت زيارة بيستوريوس غير المعلنة إلى العاصمة الأوكرانية بعد يوم من سفر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى أوكرانيا وتعهده بتقديم الدعم الأمريكي ((على المدى الطويل))، بما في ذلك 100 مليون دولار إضافية من الأسلحة من المخزونات الأمريكية.
ويبدو أن هذه الزيارات جزء من جهد سياسي دولي لإبقاء الحرب في أذهان الجمهور بينما تطالب قضايا أخرى بالاهتمام. وحيت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في رسالة بالفيديو، رغبة أوكرانيا في الحرية وطلبها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة. وأضافت: ((مستقبل أوكرانيا يكمن في الاتحاد الأوروبي)).
مصالح غربية
وبالنسبة لموسكو، فإن الثورة الأوكرانية غذتها المصالح الغربية، وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف وجهة نظر الكرملين بأنها ((انقلاب، انقلاب قوي ممول من الخارج)).
لقد دامت المعركة التي تخوضها أوكرانيا حالياً لطرد قوات الكرملين ما يقرب من 21 شهراً. ومن الواضح أن الهجوم المضاد الأوكراني الأخير لم يسفر عن أي تغييرات كبيرة في ساحة المعركة، وينتظرنا شتاء قاس آخر من حرب الاستنزاف.
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا قد تستهدف شبكة الكهرباء الأوكرانية مرة أخرى، تمامًا كما حدث في الشتاء الماضي عندما سعت موسكو إلى إنهاك المقاومة المحلية من خلال حرمان المدنيين من التدفئة والمياه الجارية في منازلهم.
وذكرت الوزارة في لندن: ((لقد امتنعت روسيا الآن عن إطلاق صواريخ كروز التي تطلق من الجو من أسطولها من القاذفات الثقيلة لمدة شهرين تقريبًا، مما يسمح لها على الأرجح ببناء مخزون كبير من هذه الأسلحة)).
ضحايا القصف
وقالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، إنه وقع المدنيون ضحايا القصف الروسي بشكل شبه يومي، وإن ما لا يقل عن 10 آلاف مدني أوكراني، بينهم أكثر من 560 طفلا، قتلوا وأصيب أكثر من 18500 آخرين منذ الغزو الروسي واسع النطاق.
وفي حديثه أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وصف ميروسلاف جينكا، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لأوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين، الأمر بأنه ((معلم قاتم جديد في الحرب في أوكرانيا))، مضيفًا أن هناك حاجة إلى 435 مليون دولار للإصلاحات. الملابس الشتوية والتدفئة. وقال إن الأمم المتحدة لم تتمكن من تقديم المساعدة للناس في المناطق التي تسيطر عليها روسيا في مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريزهزيا، مما أدى إلى تفاقم الوضع مع انخفاض درجات الحرارة.
وقال ماثيو هولينجورث، مدير برنامج الغذاء العالمي في أوكرانيا، إن ما يقرب من 30 % من أراضي البلاد ربما تكون ملوثة بسبب الحرب، ((وهي من أكثر الأراضي إنتاجية في البلاد)).

ألمانيا
هي ثاني أكبر دولة تقدم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة.
قال مسؤولون ألمان إن بيستوريوس يهدف إلى تقييم فعالية مساعداتها وكذلك تقييم القتال خلال زيارته.

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