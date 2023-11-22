مكة تتصدر مخالفات الأجرة والتأجير والحافلات

(MENAFN
- Al Watan) سجلت مخالفات الأجرة العامة وأجرة المطار والأفراد لدى الهيئة العامة للنقل بالمناطق العام الحالي 10179 مخالفة تصدرتها منطقة مكة المكرمة بـ 6133 مخالفة، كذلك تصدرت مكة مخالفات تأجير السيارات بـ 35035 مخالفة، ومخالفات الحافلات المتجهة إلى خارج المملكة بـ557 مخالفة.
مخالفات الأجرة العامة
مكة 6133
المدينة المنورة 2808
الشرقية 565
الرياض 489
جازان 41
نجران 31
حائل 18
القصيم 33
تبوك 13
عسير 22
الجوف 11
الباحة 9
الحدود الشمالية 6
تأجير السيارات
مكة المكرمة 35035
الرياض 19319
المدينة المنورة 11894
عسير 7138
الشرقية 1847
القصيم 1094
الباحة 2317
الحافلات إلى خارج المملكة
مكة المكرمة 557
المدينة المنورة 229
الشرقية 111
الرياض 102
الجوف 75
القصيم 67
جازان 58
عسير 2
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