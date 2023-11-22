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النفط يهبط 4% بعد تأجيل اجتماع أوبك+

11/22/2023 11:16:29 PM
(MENAFN- Al Watan) هبطت أسعار النفط في تعاملات الأربعاء بنحو 4%، بعد أن قررت مجموعة ((أوبك+)) تأجيل اجتماعها من 25 - 26 نوفمبر 2023 إلى 30 من نفس الشهر.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 3.93% إلى 74.74 دولارا للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام ((برنت)) بنسبة 3.78% إلى 79.33 دولارا للبرميل.
وجاء التراجع بعد تم الإعلان عن تأجيل اجتماعات ((أوبك)) و((أوبك+)) رسميا من 25 و26 نوفمبر الجاري إلى 30 من الشهر نفسه.
وذكرت وكالة ((بلومبرغ)) أن سبب تأجيل الاجتماع هو عدم رضا السعودية عن مستوى إنتاج النفط لدى أعضاء آخرين في ((أوبك+)).
كذلك تأثرت الأسعار ببيانات أظهرت ارتفاعا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وأشارت تقديرات لمعهد البترول الأمريكي أمس إلى ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 9 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي.
توقعات أسعار النفط
من جهة أخرى توقع تقرير لبنك Morgan Stanley أن يظل سعر البرميل من خام برنت مدعوما عند مستويات حول 85 دولارا، حيث من المتوقع أن تستمر مجموعة المنتجين في أوبك بكبح الإنتاج وتحقيق استقرار في مخزونات النفط إلى حد كبير عند المستويات الحالية.
وقال محللون لدى البنك إن السوق ليست لديها طاقة كبيرة لاستيعاب المزيد من نفط أوبك، مضيفين أنهم ربطوا الطلب على نفط أوبك في 2024 عند 28.3 مليون برميل يوميا، وذلك دون تغيير في مستوى الطلب للعام الرابع على التوالي، مشيرين إلى أن السعودية ستمدد التخفيضات الطوعية بشكل أكبر حتى نهاية الربع الثاني من العام المقبل، مع ارتفاع إنتاجها بشكل تدريجي خلال النصف الثاني، لكنها ستبقي على إنتاج أقل من حصتها الرسمية في أوبك البالغة 10.5 ملايين برميل يوميا في تلك الفترة.
وتعهدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+ بالفعل بخفض إجمالي إنتاج النفط 5.16 ملايين برميل يوميا، أو حوالي 5% من الطلب العالمي اليومي في سلسلة خطوات بدأت في أواخر 2022.
وذكر تقرير البنك أنه على الرغم من تباطؤ الإنتاج الأمريكي بشكل كبير، فمن المرجح أن يرتفع لمعروض من خارج أوبك 1.4 مليون برميل يوميا في العام المقبل، وهو ما يكفي لتلبية نمو الطلب العالمي بالكامل.
مضيفا أنه يتوقع أن يتباطأ نمو الطلب على النفط في 2024 إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميا مع انحسار العوامل التي دفعت للزيادة وبقاء النمو الاقتصادي ضعيفا.

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