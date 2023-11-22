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271.917 طلب تنفيذ للأوراق التجارية بالمحاكم

11/22/2023 11:16:29 PM
(MENAFN- Al Watan) لغت طلبات التنفيذ في الأوراق التجارية بالمناطق 271.917 طلبا، بينما بلغت الطلبات المنجزة 262.494 طلبا وبنسبة إنجاز بلغت 96.5%، كما بلغت طلبات القرارات 556.550 قرارا، وعدد المحاضر 57.382 محضرا خلال العام الحالي حسب بيانات حديثة لوزارة العدل.
طلبات التنفيذ
سجلت محاكم التنفيذ بمنطقة الرياض الأعلى من حيث عدد طلبات التنفيذ في الأوراق التجارية، وبلغ عدد طلبات التنفيذ 106.977 طلبا، وعدد الطلبات المنجزة 103.255 طلبا، وعدد القرارات 217.798 قرارا، أما عدد المحاضر فبلغ 18.739 محضرا، وتلتها مكة المكرمة حيث سجلت محاكم التنفيذ 64.864 طلب تنفيذ للأوراق التجارية، وعدد الطلبات المنجزة 62.529 طلبا، وعدد القرارات 132.391 قرارا، وعدد المحاضر 12.033 محضرا.
توزيع المناطق
سجلت محاكم التنفيذ بالمنطقة الشرقية عدد طلبات التنفيذ في الأوراق التجارية وبلغ 33.964 طلبا، وعدد الطلبات المنجزة 32.842 طلبا، وعدد القرارات 70.122 قرارا، وعدد المحاضر 9.249 محضرا، أما منطقة عسير فسجلت محاكم التنفيذ بمنطقة عسير عدد طلبات التنفيذ في الأوراق التجارية وبلغ 12.299 طلبا، وعدد الطلبات المنجزة 11.909 طلبات، وعدد القرارات 25.217 قرارا، وعدد المحاضر 2.478 محضرا، كما سجلت محاكم التنفيذ بمنطقة تبوك عدد طلبات التنفيذ في الأوراق التجارية وبلغ 10.987 طلبا، وعدد الطلبات المنجزة 10.620 طلبا، وعدد القرارات 21.915 قرارا وعدد المحاضر 1.494 محضرا.
توزيع طلبات التنفيذ
وسجلت محاكم التنفيذ بالمدينة المنورة عدد طلبات التنفيذ في الأوراق التجارية وبلغ 9.251 طلبا، وعدد الطلبات المنجزة 8.958 طلبا، وعدد القرارات 20.184 قرارا وعدد المحاضر 2.565 محضرا، أما في منطقة جازان فسجلت محاكم التنفيذ عدد طلبات التنفيذ في الأوراق التجارية وبلغ 8.357 طلبا وعدد الطلبات المنجزة 8.149 طلبا، وعدد القرارات 16.837 قرارا، وعدد المحاضر 1.132 محضرا، وفي منطقة القصيم سجلت محاكم التنفيذ عدد طلبات التنفيذ في الأوراق التجارية وبلغ 7.465 طلبا، وعدد الطلبات المنجزة 7.149 طلبا، وعدد القرارات 15.597 قرارا وعدد المحاضر 2.893 محضرا، وفي منطقة نجران سجلت محاكم التنفيذ عدد طلبات التنفيذ في الأوراق التجارية وبلغ 5.008 طلبات، وعدد الطلبات المنجزة 4.830 طلبا، وعدد القرارات 10.166 قرارا، وعدد المحاضر 585 محضرا.
المناطق الأقل
سجلت محاكم التنفيذ بمنطقة حائل عدد طلبات التنفيذ في الأوراق التجارية وبلغ 4.553 طلبا، وعدد الطلبات المنجزة 4.358 طلبا، وعدد القرارات 9.244 قرارا، وعدد المحاضر 1.744 محضرا، أما في منطقة الجوف فسجلت محاكم التنفيذ عدد طلبات التنفيذ في الأوراق التجارية وبلغ 3.417 طلبا، وعدد الطلبات المنجزة 3.312 طلبا، وعدد القرارات 7.259 قرارا، وعدد المحاضر 1.194 محضرا، أما في منطقة الحدود الشمالية فسجلت محاكم التنفيذ عدد طلبات التنفيذ في الأوراق التجارية وبلغ 3.364 طلبا، وعدد الطلبات المنجزة 3.280 طلبا، وعدد القرارات 6.994 قرارا، وعدد المحاضر 728 محضرا، وأقلها في منطقة الباحة التي سجلت فيها محاكم التنفيذ عدد طلبات التنفيذ في الأوراق التجارية وبلغ 1.411 طلبا، وعدد الطلبات المنجزة 1.303 طلبات، وعدد القرارات 2.828 قرارا، وعدد المحاضر 548 محضرا.
طلبات التنفيذ في الأوراق التجارية في محاكم التنفيذ في المناطق:
الرياض = 106.977
مكة المكرمة = 64.864
المنطقة الشرقية = 33.964
منطقة عسير = 12.299
منطقة تبوك = 10.987
المدينة المنورة =9.251
منطقة جازان= 8.357
منطقة القصيم = 7.465
منطقة نجران = 5.008
منطقة حائل= 4.553
منطقة الجوف= 3.417
منطقة الحدود الشمالية = 3.364
منطقة الباحة= 1.411

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