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استطلاع الركود وحرب غزة من أكبر مخاطر السوق في عام 2024

11/22/2023 11:04:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من المتوقع إنهاء مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» العام المقبل أعلى بحوالي 3% فقط من مستواه الحالي، مع احتمال تباطؤ الاقتصاد الأميركي وسط مخاوف الركود والتي تعتبر من بين أكبر المخاطر التي تواجه السوق في عام 2024، وفقا لاستراتيجيين في استطلاع أجرته «رويترز».
ومن المقرر أن ينهي المؤشر الرئيسي العام المقبل عند 4700 نقطة، وفقا لمتوسط توقعات 33 استراتيجيا استطلعت «رويترز» آراءهم. وهذا أعلى بنسبة 3% تقريبا عن المستويات الحالية.
واعتبر 9 من 13 استراتيجيا أن الأسهم الأميركية ستصل إلى مستوى قياسي في الأشهر الستة المقبلة، حيث قال معظمهم إنهم يتوقعون حدوث ذلك في أوائل عام 2024. ارتفعت أسهم وول ستريت بقوة في الأسابيع الأخيرة، مدعومة بتوقعات أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة وقد يبدأ في خفضها في وقت ما من العام المقبل.
ورحب المستثمرون ببيانات التضخم الجيدة لشهر أكتوبر الأسبوع الماضي حيث دفع الأميركيون أقل مقابل شراء البنزين. ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 18% لعام 2023 حتى الآن.
تتوقع الأسواق أن يتباطأ التضخم وتسعر حاليا احتمالية تزيد عن 50% لخفض سعر الفائدة بما لا يقل عن 25 نقطة أساس بحلول مايو، وفقا لـ «FedWatch».
ومع ذلك، كتب الفريق الاقتصادي لبنك «غولدمان ساكس» في مذكرة حديثة أن الفيدرالي سيؤجل خفض أسعار الفائدة حتى الربع الرابع من العام المقبل، مع نمو اقتصادي أقوى من المتوقع يساعد على منع الركود.
وقال الاستراتيجيون في الاستطلاع إن المشاكل الجيوسياسية من بين المخاطر الأخرى التي تهدد السوق مع اقتراب عام 2024، حيث يراقب المستثمرون عن كثب الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
قال عشرة من 13 استراتيجيا أجابوا على سؤال حول توقعات أرباح الشركات الأميركية إنهم يتوقعون نمو الأرباح في الأشهر الستة المقبلة.
ويقدر إجمالي نمو أرباح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لعام 2023 بنسبة 2.3% بعد النصف الأول الضعيف من العام، وفقا لبيانات LSEG.

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