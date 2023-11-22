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3 3 تريليونات دولار قيمة أضخم 100 علامة تجارية في العالم

11/22/2023 11:04:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حافظت «آبل» على صدارة قائمة أعلى العلامات التجارية قيمة في العالم للعام الحادي عشر على التوالي، بقيمة تزيد على 500 مليار دولار، وشملت القائمة التي تصدرها «إنتربراند» سنويا أعلى 100 علامة تجارية في العالم بقيمة إجمالية 3.3 تريليونات دولار، بارتفاع من 3.1 تريليونات دولار في 2022.
ويظهر ذلك تباطؤ نمو قيمة العلامات التجارية العالمية، إذ نمت قيمة أعلى 100 علامة بنسبة 5.7% في 2023، بعد نموها 16% في 2022.
وقال المدير التنفيذي لشركة «إنتربراند» جونزالو بروجو: بعد بضع سنوات من النمو القوي للعلامات التجارية دخلنا فترة من الركود، إذ تظهر قائمة هذا العام نموا معتدلا في القيمة الإجمالية لكبرى العلامات التجارية حول العالم.
وأضاف: بينما نواصل التغلب على الرياح الاقتصادية والبيئية المعاكسة، هناك حاجة لإدارة أفضل للعلامات التجارية لدفع الاستثمار المستقبلي والحفاظ على النمو في القطاعات التقليدية وخارجها.
وكانت العلامة التجارية لشركة تأجير المنازل «إير بي إن بي» هي الأسرع نموا إذ ارتفعت قيمتها 21.8% لتقفز ثمانية مراكز إلى المرتبة السادسة والأربعين، رغم انضمامها للقائمة في العام الماضي فقط.
واحتلت اليابانية «تويوتا» المركز السادس، ثم تلتها «مرسيدس»، وانضمت صانعة السيارات الألمانية «بي إم دبليو» لقائمة أعلى عشر علامات تجارية للمرة الأولى على الإطلاق، وظهرت الأميركية «تسلا» في الترتيب الثاني عشر، بينما جاءت الكورية «هيونداي» في الترتيب 32، و«بورشه» في المركز السابع والأربعين.

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