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غولدمان ساكس يتوقع بنسبة 35% تعميق أوپيك+ خفض إمدادات النفط

11/22/2023 11:04:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يرى بنك غولدمان ساكس، احتمالا بنسبة 35% بأن يقوم تحالف «أوپيك+» بإجراء تخفيضات أكبر في الإمداد خلال الاجتماع المقبل لكن لفترة محدودة وبحجم معتدل كخطوة استباقية لضعف في الطلب في الربع الأول من العام المقبل.
وأشار البنك إلى أن أحد الخيارات تتمثل في خفض بين نصف مليون ومليون برميل يوميا خلال الربع الأول من 2024، ليتم تقاسم الخفض بين كبار المنتجين بما في ذلك السعودية وروسيا والإمارات والعراق والكويت.
وفي الوقت نفسه، رجح «غولدمان ساكس» أن تقوم السعودية وروسيا بتمديد تخفيضاتهما الطوعية حتى الربع الأول من عام 2024 على الأقل.
من جانبها، قالت مديرة معهد «حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط» لوري هايتيان، إن هناك معطيات مختلفة بشأن أسعار النفط حاليا، تتمثل في التباطؤ الاقتصادي في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي لاسيما في أوروبا وأميركا وبسبب التباطؤ فهناك زيادة متوقعة في المعروض لعام 2024، وهو ما قد يخفض الأسعار.
وأضافت لوري هايتيان، في مقابلة مع «العربية Business»، اليوم الأربعاء، أن هناك أيضا مخاطر جيوسياسية منها تعرض السفن في مضيق باب المندب لمخاطر، وأيضا توجد مخاطر مناخية في قناة بنما بسبب شح المياه توجد صعوبة في مرور السفن وهذا ما قد يرفع الأسعار.
وأوضح أن كل هذه العوامل تتصارع على أسعار النفط، وتدخل «أوپيك+» الاجتماع من هذا المنظور.

MENAFN22112023000130011022ID1107474846

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